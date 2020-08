La gente en el centro de la atención: Héctor Apreza Patrón

Construir un gran frente popular y democrático, en el que converjan distintas fuerzas políticas y organizaciones de cara al proceso electoral del 2021, es una de las propuestas de Héctor Apreza Patrón.

Como se sabe, el diputado local es uno de los tres aspirantes a la candidatura a gobernador por su partido, el Revolucionario Institucional.

Su formación académica y política, le lleva a coincidir con el secretario de Desarrollo Social, otro de los aspirantes, en las propuestas de estar más cerca de la gente, sin dobles discursos y con mayor sensibilidad social.

Además, son los dos que no traen negativos en su perfil político, que les afecte sus pretensiones electorales.

La propuesta del coordinador de los diputados priistas, va más allá de lo electoral.

Cree que se debe dar una gran batalla por el rescate de México y por el rescate de Guerrero.

Esa es una necesidad ’que se puede lograr construyendo una gran coalición de gobierno’, afirma.

El legislador expuso esta idea durante las mesas de trabajo del Congreso Estatal Extraordinario de la CNC.

Y tiene razón cuando plantea la necesidad de pensar de manera distinta y poner en el centro de la atención a la gente.

’Eso –señala– lo decimos todos los que andamos en esto, pero luego en la práctica no lo hacemos’.

En su reflexión pone a la gente en el centro de la atención.

Insiste en que hay que entender las necesidades de la gente, conocer el humor social, porque la pandemia cambió la visión de la realidad que cada quien vive.

Además cuestionó que durante la aplicación de encuestas se sigan haciendo las mismas preguntas, lo que considera un error.

El exsecretario de Fianzas del actual gobierno, reconoció que el escenario que viene no es fácil, por lo que se requiere actuar con seriedad y desprendimiento, con un proyecto político más allá de intereses individuales.

Postura que choca con aquellos aspirantes que para posicionarse mantienen un golpeteo constante contra sus propios compañeros de partido, todo en el afán de sobresalir y quedarse con la candidatura.

Apreza Patrón ha sido presidente municipal de Olinalá, municipio de la Montaña, por lo que sabe a qué se refiere cuando menciona que la historia de Guerrero no se explica sin la participación de las organizaciones campesinas.

Criticó que a éstas les quitando los apoyos, y no porque les hayan demostrado actos de corrupción, sino porque no quieren que sean autónomas.

Por lo tanto, reconoció el que la CNC tiene una gran estructura territorial y esta elección se va ganar con estructuras partidistas y de organizaciones involucradas, y a estas ’se sumarán el uso de las redes sociales.’

Para el coordinador de los diputados del tricolor, en la elección próxima se juego un proyecto de nación: por un lado están quienes le apuestan al centralismo autoritario, con la concentración de recursos y decisiones para retroceder hasta 50 años.

Y por el otro, el federalista, en el que se toma en cuenta la voz y las opiniones desde lo local.

En su opinión, y de muchos analistas económicos, el actual gobierno federal está apostando todo al T-MEC, antes Tratado de Libre Comercio y el T-MEC es la joya del neoliberalismo’, precisó.

Por ello, este gobierno mantiene una política económica de lo ’más neoliberal que ha habido.’

Eso hará a este gobierno cada vez más dependiente del extranjero, cuando en todo momento se la ha pasado criticando al neoliberalismo y ahora basa todo su proyecto económico en éste modelo.

Habrá que reconocer que Héctor Apreza es de los políticos que basa sus acciones en las propuestas y no recurre a el golpeteo o la guerra sucia en contra de sus contrincantes.