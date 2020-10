La gente esperaba otro tipo de apoyos del gobierno federal: Carlos Reyes Torres

’En mis recorridos he encontrado que la gente esperaba otras cosas del gobierno federal, otro tipo de apoyos’, señaló Carlos Reyes Torres, a la vez que advirtió: ’no han llegado las inversiones importantes para la transformación del estado’.



Lo anterior, al ser cuestionado en un noticiero de radio de la capital, en relación al plan de infraestructura que presentó el gobierno de la república este lunes, donde se anuncian 39 proyectos sin que se mencione a Guerrero en ninguno de ellos.



El ex dirigente estatal del PRD en Guerrero, advirtió que a dos años de la llegada del gobierno federal, hasta ahora ’lo único que se ve son recortes presupuestales, y hoy se van a tener menos recursos para el estado, vienen menos recursos para los gobiernos municipales’.



El dirigente de Alternativa Democrática Guerrerense aseguró que en las visitas que hace a los municipios de la entidad, ha percibido mucha inconformidad con el gobierno de la República.



Puso como ejemplo los señalamientos de quienes no están de acuerdo con el Programa de Fertilizante, porque han dejado fuera ’a campesinos que rentan o consiguen prestada la tierra para sembrar, pero no pueden ser beneficiados porque no tienen un título de propiedad’.



Reyes Torres añadió que se han quejado porque el paquete de fertilizante que reciben es ’muy pequeño, seis bultos de fertilizante no le pueden permitir al campesino producir suficiente para la alimentación de su familia y para comercializar y tener un dinero para su casa’.



Carlos Reyes hizo votos para que exista la sensibilidad de corregir errores ’y se dé respuesta a las necesidades de los pueblos’.



En otro orden de ideas, el ex alcalde de La Unión hizo un llamado para que la gente analice los perfiles de quienes quieren gobernar a Guerrero, ya que dijo, ’una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, por eso hay que revisar los hechos de las personas, sobre todo en aquellos que tienen aspiración política’.



’Hay que revisar su comportamiento, su forma de vida, sus acciones, los hechos hablan de lo que realmente uno es’, añadió.



Refirió que una vez en el poder, ’es muy común que señalen a gobiernos anteriores, a gobiernos que son de otros partidos, pero no al gobierno que te toca encabezar’.



Aseguró que ha escuchado a la gente decir que está harta de que se sigan haciendo las mismas prácticas, el mismo desorden.



En ese sentido, dijo que el combate real a la corrupción consiste en evitar el mal uso ’del dinero que te toca ejercer, y eso no ha pasado en el país, en Guerrero ni en los municipios’.