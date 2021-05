La gente no conoce a los actuales diputados de Morena: Pontigo Loyola

Pachuca de Soto, Hgo; 03 de mayo de 2021.



PONTIGO LOYOLA: HACE UN LLAMADO A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA



La autonomía se defiende desde lo estrictamente personal.



La gente no conoce a los actuales diputados de Morena.



El candidato Juan de Dios Pontigo Loyola, quien busca la diputación por el Distrito XIII con cabecera en Pachuca abanderando la causa de la coalición Va por Hidalgo, hizo un llamado a la comunidad universitaria de la máxima casa de estudios de la entidad, para que valore realmente, cómo se está manejando el grupo Morena dentro de la institución.



Destacó que la autonomía universitaria, empieza desde la libertad de elección de decidir, hizo un llamado a que no permitan que les impongan a una candidata o un candidato que ni siquiera tiene vínculos con la universidad; ya que les están pidiendo salir a hacer proselitismo a personal de la universidad, no importando que muchos de ellos tengan enfermedades como hipertensión y diabetes. Destacó que les están pidiendo salir a tocar puertas a favor de ese grupo.



Pontigo Loyola apuntó que está orgulloso del trabajo académico que hace su hermano, el rector de la máxima casa de estudios de la entidad; sin embargo, hizo un llamado a aquellos que trabajan en un beneficio real de los estudiantes y se sienten orgullosos de la institución, los invitó a votar por Juan de Dios Pontigo Loyola para la diputación local por el Distrito XIII Pachuca, porque no es válido que les impongan a un candidato.



La autonomía ’se defiende desde lo estrictamente personal, desde el derecho y la libertad que tenemos todos para elegir, no a la imposición y la parte política de esa institución, que merece tanto respeto’, apuntó.



Por otro lado, Juan de Dios Pontigo argumentó que en este ejercicio de contacto con la ciudadanía, les ha informado que dentro de la agenda legislativa que propondrá cuando este en el Congreso de Hidalgo, es que los diputados electos regresen de forma obligada a ver las personas para visitar el distrito, ya que la queja constante es que cuando ganan no regresan, caso actual de los diputados federales y locales actuales de Morena que la sociedad pachuqueña ni siquiera los conoce; ejemplo de ello la actual diputada federal que pretende reelegirse.



Subrayó que lo único que hicieron con estas acciones los diputados actuales de Morena, fue que ha Hidalgo le hayan quitado 2 mil 500 millones de pesos en su presupuesto, se quitó el Fortaseg del Ramo 4, lo cual fue una cuestión grave, porque el retiro de ese dinero significa menos acciones y obras para beneficiar a la sociedad, y para el estado representa que 10 municipios de Hidalgo ya no tengan estos recursos.



Apuntó que el actual gobierno federal, ha quitado programas sociales que beneficiaban a mujeres y hombres vulnerables; esta percepción no es una invención, durante los recorridos las peticiones de las personas es regresar los apoyos con los que se contaba antes, ejemplo de ello son Prospera, las estancias infantiles y el Seguro Popular, con el cual se tenía un gran abasto de medicamentos, entre otros más.



Destacó que la gente está respondiendo bien la campaña austera que realiza con su compañero de fórmula, Juan Carlos Robles, diseñada para cuidar a las personas y al equipo que lo acompaña, respetando las medidas de seguridad, además del contacto virtual a través de la campaña digital y por el WhatsApp.