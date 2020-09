La gente no quiere candidatos corruptos…

(Carta a Don Héctor)

• Carlos Reyes, el ideal para candidato…



DE LOS DOS ASPIRANTES A LA GUBERNATURA del estado por el Partido de la Revolución Democrática, es decir, con miras a suceder en el cargo a Héctor Astudillo Flores en el 2021, el único con posibilidades reales de convertirse en candidato es, coinciden mayoritariamente en ese partido, Carlos Reyes Torres, en razón de que es un hombre de trabajo, de resultados, comprometido y trabajador, pero sobre todo honesto y responsable, y sin ningún señalamiento de actos de corrupción.



Por supuesto, hay muchos otros perredistas con los mismos atributos, formados en la izquierda histórica, es decir, la que en todo momento ha estado del lado del pueblo; sin embargo, de los que hoy aspiran a convertirse en candidato a gobernador del estado por ese partido, el único que tiene las mejores prendas, además de honesto, es Reyes Torres.



Hay que decirlo. En la elección de junio del 2021, es decir, la del año próximo, además de contar el respaldo del o los partidos políticos, contará mucho, y en gran medida, el candidato, y además de sus propuestas, su perfil, su trayectoria política, sus resultados como servidor público, su trato con la gente, es muy importante su forma de vida, y la idea que tienen de él los guerrerenses.



Cierto. En la elección que viene, más que el partido político, el perfil del candidato será fundamental, por ser quién habrá de jalar la votación, y en este sentido, Carlos Reyes Torres lleva mano entre los que aspiran en el PRD. Y es que, como hemos dicho, además de ser un hombre honesto, responsable y de trabajo, tiene lo que muchos carecen: honradez como forma de vida.



El asunto es simple. Como quedó demostrado en el 2018, los mexicanos, y los guerrerenses en particular, ya no votan por el partido, sino por el candidato, es decir, por lo que es, por lo que ha sido y por lo que representa. En este sentido, es casi imposible que los guerrerenses voten por un corrupto, por un vividor, o por un aventurero político.



Los actuales, ciertamente, no son tiempos para los corruptos, para los cuatreros del presupuesto ni para los bandidos del pueblo, como tampoco para los mañosos, como diría la alcaldesa de Acapulco respecto a su sucesor que por cierto carga bajo el brazo un amparo para no ser detenido por los delitos cometidos cuando fue el mandamás del Puerto.



Por cierto, mientras otros andan comerciando huevos, Carlos Reyes, a quienes reconocen en el PRD como un hombre serio, que no habla más que lo necesario, pero que cumple acuerdos y compromisos, se ha dedicado en los tiempos que permite la ley, a recorrer el estado, con el objetivo de construir un plan para Guerrero, es decir, lo que requieren los guerrerenses para solucionar sus problemas.



Y es que Guerrero, como todos los estados, requiere de un plan de acción en base a un diagnóstico elaborado desde abajo, es decir, levantado en los barrios, en las colonias y comunidades rurales, y no en cómodos escritorios con aire acondicionado. Guerrero, hay que decirlo, requiere de un compromiso serio, que responda a las necesidades de la población, por encima de las ocurrencias o del choro mareador.



En consecuencia, dicen en el PRD, el candidato de ese partido a gobernador del estado debe ser, ni más ni menos que Carlos Reyes si es que ese partido quiere ser competitivo en el 2021.



Por cierto, Reyes Torres ha sido comisario municipal y alcalde de La Unión, diputado local por la Costa Grande, y Presidente del Congreso del estado, cargos en los que dicen los que lo conocen, hizo un buen papel.

