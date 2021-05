La gente quiere mejores condiciones de vida, no regresar al pasado: Max Correa

Porque los habitantes de Tlalnepantla y del Estado de México no quieren regresar al pasado, Max Correa Hernández, candidato a diputado local por el Distrito 18, propuso la creación de un nuevo marco legal a la Ley de Condóminos, que mejore las condiciones de vida de todos los habitantes de los pueblos originarios, fraccionamientos, unidades habitacionales y colonias de la entidad.



En sus recorridos por las comunidades de Tejabanes, La Loma Tlalnemex, Valle Ceylán y San Juan Ixtacala, el abanderado de la Coalición ’Juntos hacemos historia’, explicó que la nueva ley reconocerá las obligaciones que tienen los gobiernos municipales y el estado para proveer de servicios a la gente, el establecimiento de presupuestos participativos, derechos y obligaciones de los condóminos, y la solución de controversias entre vecinos con mediación y conciliación’.



Durante la exposición de sus propuestas de campaña, los vecinos le pidieron seguir impulsando la transformación del municipio para impedir que regresen los corruptos al gobierno de Tlalnepantla.



En ese sentido, Max Correa recordó que fueron los ciudadanos en las urnas quienes sacaron del poder a los malos gobernantes, ’a los mismos que ahora se quitaron la máscara y quieren regresar, no lo que se robaron, sino a seguir robando’.



Para mandar de manera definitiva al basurero de la historia a todos esos que utilizaron el poder para enriquecerse a costa del pueblo, ’les hago un llamado para que el próximo 6 de junio salgan a votar de manera masiva con sus vecinos y familia, hagamos de las elecciones una fiesta democrática.



’Les ofrezco como candidato de Morena Honestidad y Capacidad. No tengo compromiso con quienes han abusado de la confianza de los ciudadanos, eso me da mucha libertad y objetividad para que tengan la confianza de que con Max Correa verdaderamente vamos hacia una transformación del municipio y del Estado de México. No somos Pan con lo mismo’, resaltó.



A pregunta de ciudadanos, Max Correa Hernández apuntó que si bien Morena tiene las preferencias de la gente, ’estaremos haciendo nuestro máximo esfuerzo, tanto en las propuestas como en los recorridos de contacto directo con ustedes, para ganar democráticamente la elección