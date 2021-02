La geopolítica y su entorno

El problema más grande para transparentar las elecciones es la falta de conocimiento de los candidatos, ya que en comicios pasados, los abanderados ni siquiera compartían su currículo al Instituto Nacional Electoral (INE). Esa falta de información sobre los candidatos, comenta el especialista, va a provocar que muchos de ellos hagan campaña a la sombra de liderazgos estatales o nacionales, como a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no por sus logros personales. el uso político-electoral que se le pueda dar a la vacuna contra el COVID-19 y al tratamiento de la pandemia, por lo que comenta que desde Transparencia Mexicana en los próximos días comenzarán una campaña en la que se dejará en claro que la vacuna será costeada por los mismos ciudadanos. Si la política navega entre la utopía y el realismo en la barcaza del sueño anarquista del fin de la autoridad, recordemos que Mijail Bakunin insistió que en la ruta para derribar a la autoridad, era necesario tener políticos astutos y preparados pues no basta una sola cualidad. La política es un arte de interacción de las personas con su entorno social económico y una ciencia a la vez de las reglas de sumas y multiplicaciones, as i comprender a las personas de sus aspiraciones, temores y acciones de un animal político, como tal, quien la realiza como actividad profesional debe ser sumamente sensible –como el artista- para poder emplear el conocimiento en beneficio de la sociedad.



La política como actividad humana de interacciones, somos los únicos capaces de establecer vínculos, ser aprensivos y poder reflexionar, razonar e inclusive opinar, este es el nivel más bajo de la actitud human sin poder razonar, la política es descalificada pero nuestra naturaleza humana se impone, muchas veces calificada como lo peor, cuando en realidad se ha malentendido su definición, así quizá cuando la misma da vuelcos inesperados o inclusive sorpresas la sociedad continúa descubriendo su capacidad de asombro ante los hechos que en ella se suscitan. La coalición opositora saben que para vencer al gobierno deformador de la 4T se requiere por principio de cuentas observar el bien común por encima de intereses personales o de grupo, sobre todo, cuando las cifras y los resultados no se registran en ningún rubro como alentadores, y a la suma de las reelecciones como elemento adicional a este proceso de polarización.



La ausencia de sensibilidad política a la falta de voluntad de ciudadanizar la política y purificarse con nuevos entes que permitan una mejor empatía con la ciudadanía; los partidos políticos en las mesas de negociaciones de las designaciones de sus abanderados muy lejos de ser parte del sentimiento de la población, las conductas reciclables a las misas figuras del poder público y una partidocracia de poder público. Las acciones de compra de candidaturas y de poner al mejor postor un municipio o distrito sin militantes y sin ciudadanía, ah de producir más empatía ante un sistema de partidos anti democráticos con sus violaciones constitucionales del artículo 39 con el 41 de la constitución; el regreso de las cuotas de poder y los padrinos mágicos de caciques en toda la región del país. Abusando de un pueblo globalizado en la ignorancia con el consumo, todos son mercancía en acciones de compra de votos y política públicos de acción mediática sin alma y cuerpo del mismo poder que decide y acuerda. Dos bandos de poder los tecnócratas kakistocratas que surgen del poder mismo a través de nuestra democracia imperfecta y una clase de elites en el esquema de un sistema de partidos sin ciudadanos.



La legitimación de cada 3 o 6 años en su voto que legitima ese poder de castas y de intereses. El poder de los menos malos dependerá de su incertidumbre de resultados y a una sociedad lastimada por factores de economía, salud-Covid-19 esta pandemia que se ha llevado a familiares, amigos, es una realidad a causa de esa apatía social egocéntrica y egoísta. El castigo a su desinformación por quien votan es el castigo cíclico de nuestros gobernantes, como gobernados es la obligación cívica; el fantasma de la abstención a un factor agregado de la pandemia, inseguridad, salud, trabajo sin oferta política real a una política de acciones mediáticas en los medios y spot.



Nuestra democracia es la forma de gobierno a través de la política. La crisis sanitaria, así como la falta de políticas en materia de transparencia y rendición de cuentas, provocarán que los comicios del próximo 6 de junio se caractericen por la falta de información y opacidad en las campañas que realicen los aspirantes a puestos de elección a través de redes sociales. A diferencia de una elección intermedia tradicional, en la que el foco de atención era la elección de la Cámara de Diputados 300 y 200 plurinominales, ahora tendremos elecciones de congresos estatales, de 15 gobernadores, la federal, de municipios. Será una elección muy difícil de interpretar. Saber qué va a pasar va a ser muy complicado para el elector, porque hay demasiado en juego y en muchos lugares. Las sorpresas que da la política son y seguirán siendo muchas de un esquema de incertidumbre del sistema de partidos y a la falta de valor agregado, pero en la praxis, la necesidad de unificar objetivos y alcanzar esa unidad se convierte en algo sumamente necesario. En la política se puede trastocar el orden natural de los números: primero siempre será el uno y luego el dos. Por eso hay que dejar que pase la elección del 6 de junio 2021 para poder ir comentando con más bases la de 2023 y 2024.



Lo ideal y sensato del poder de partidos: Los candidatos deben ser elegidos por los militantes, por los ciudadanos y a la bisagra de las candidaturas externas como medio de redirección positiva o negativa, el tema del dinero de acciones antidemocráticas de entes de poder. Es una demanda, una exigencia. Hay quienes han dejado entrever la intención de lo que tanto han criticado: el dedazo, el compadrazgo. La militancia’ en un espejo de simulaciones del poder mismo y actos direccionados, la esperanza diluida ’, la que mejor conoce a sus integrantes, a quienes han trabajo desde abajo; por ello, también conocen a quienes han picado piedra, a quienes no han detenido sus recorridos, así como sus visitas a las colonias y comunidades.