La gira de AMLO por Guerrero

De mucha actividad el mundo de la política en estos tres últimos días en Guerrero.

Eventos importantes como la Convención Nacional Bancaria, donde rondó el tema de la crisis del precio del petróleo y los daños que en la economía se resentirán por la llegada del Covid-19, cuyas consecuencias en la salud de los mexicanos se alcanza a prever.

Esta convención fue calificada por el gobernador Héctor Astudillo Flores de mucha utilidad porque ’las conclusiones de este evento serán para que el sector bancario siga siendo un motor del crecimiento económico del país.’

Acapulco, dijo durante el acto de clausura donde estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido sede de 700 congresos y convenciones, lo que representó una gran derrama económica para el puerto y para el estado, de 8 mil millones de pesos.

En su alocución, el gobernador también destacó los logros en materia de seguridad pública, logrando reducido los índices delictivos en Guerrero y Acapulco, gracias a la coordinación con las autoridades federales como la Guardia Nacional, Sedena, Marina, la policía estatal y las municipales.

Fue Adela Román Ocampo, quien recibió al presidente de México el día viernes, día de la clausura de la 83 Convención Bancaria, y destacó que López Obrador mandó un mensaje esperanzador para el sistema financiero mexicano, y le reconoció al presidente que mantenga al país con finanzas sanas ’gracias a la austeridad republicana que ha impuesto predicando con el ejemplo y combatiendo la corrupción.’

La presidenta de Acapulco, señaló que ’sociedad y gobierno deben ir de la mano y unidos’, resaltó lo dicho por el presidente AMLO, quien sostuvo que la riqueza debe generar bienestar para la ciudadanía, pues la riqueza no es contagiosa y se debe de generar.

Durante el evento de clausura, el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador expresó que no van a cambiar las reglas ni habrá nueva reforma promovida por el Ejecutivo que afecte a la banca de México; vamos a mantener el mismo marco legal, insistió.

A los banqueros les pidió unidad para enfrentar la adversidad, ante la crisis que ya se vive por el Coronavirus y por la baja del precio del petróleo.

Ofreció facilidades para que los banqueros construyan unidades bancarias en los 2 mil 500 municipios del país para poder dispersar los recursos que entregará como apoyo social, e insistió en no promover reformas que afecten sus intereses.

Fue Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, quien ofreció al presidente navegar juntos en el proceso de transformación que requiere el país, pero le pidió que debe existir confianza mutua para que pueda garantizar la estabilidad y permanencia de los inversionistas.

Los banqueros le ofrecieron trabajar juntos para generar un entorno de confianza a paso y medida para ir cumpliendo con las tareas que transformen a México, además le pidieron no vencer sino convencer basado en la confianza mutua, para que la capacidad de hacer y transformar llegue a un buen puerto.

Fue este domingo, en su segundo día de recorrido por la Costa Chica, donde se reunió con Afromexicano, mixtecos (ñu’uu savi) y Tlapaneco (me’phaa) donde el mandatario nacional anunció apoyos a la gente de la Costa Chica’, y el gobernador Astudillo Flores resaltó el acercamiento que impulsa López Obrador a quien le refrendó su alianza en el proyecto para sacar adelante a México.

Al presidente le pidió que su política social alcance a más comunidades de Ayutla y Costa Chica. Guerrero siempre estará dispuesto a trabajar y seguir contribuyendo por el bien del país, puntualizó.

Destacó su coincidencia con el titular del Poder Ejecutivo Federal para seguir reivindicando los derechos de los Afromexicanos, así como de los afrodescendientes y expresó su beneplácito porque López Obrador hizo compromiso en Cuajinicuilapa con la ampliación de la carretera federal Las Vigas- Salinas Cruz, con el que se potenciará las actividades económicas de la zona , como la pesca, la agricultura, la ganadería y el turismo de sus prominentes playas que reciben a miles de turistas de todo el país.