La gira del AMLO por Guerrero

*Agradece Bety Vélez vacunación anticovid a personal de Salud



La coordinación que ha existido entre el gobierno de Héctor Astudillo Flores y el federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha dado buenos resultados, al grado de que una vez más, el presidente de México reconoce la labor del mandatario guerrerense.

Esa buena voluntad existente entre ambos gobiernos permite que una vez más, el presidente de México en su gira por el estado de Guerrero, reconozca los avances que se han logrado en el estado, así como con los presidentes municipales.

Durante la gira se inauguraron instalaciones educativas en la Costa Grande y en Tierra Colorada.

Educación, obra pública, seguridad, entrega de fertilizante y vacunación contra el Covid-19 fueron los temas centrales de esta gira.

Así el presidente reconoció el avance logrado en seguridad pública, cuyos esfuerzos han puesto al estado en el número once, después de que estaba en los primeros lugares con altos niveles de violencia e inseguridad.

También se congratuló por el avance en la vacunación, pidiendo que se siga aplicando la vacuna sin influyentismo, y la actuación de igualdad para lograr completar en orden las fases de vacunación.

Señaló que por eso ’nos vamos bien contentos de Guerrero, pero vamos a regresar, nos vamos a seguir encontrando, como lo ha señalado el señor gobernador’.

Por su parte, Héctor Astudillo Flores enfatizó que en Guerrero se trabaja todos los días para contribuir que en Guerrero los problemas sean menos’.

Astudillo Flores anunció que gracias a esa coordinación en el estado ya se ha avanzado 99 por ciento en la aplicación de la primera etapa de vacunas contra COVID para el sector salud.

Y el presidente anunció que la segunda etapa de aplicación de vacunas será para 15 millones de adultos mayores, que representan uno de los mayores sectores de riesgo.

El mandatario federal reconoció el programa de entrega de fertilizante gratuito iniciado por el gobernador guerrerense, y anunció que se continuará con el mismo, beneficiando a más campesinos con la entrega de este insumo.

Sin duda, el reconocimiento del mandatario federal para el estatal no es gratuito, porque así como han puntualizado, Astudillo Flores ha dado resultados.

Otro tema importante es el buen manejo de la pandemia en la entidad, porque no se ha descontrolado el manejo hospitalario a pesar de que ha incrementado el número de contagios después de las reuniones navideñas y de fin de año.

Y eso le ha incrementado el reconocimiento por parte de la ciudadanía, pues el gobernador es uno de los pocos que han incrementado su nivel de aprobación.

De acuerdo con resultados de casas encuestadoras, el gobernador está entre los diez mejor evaluados, lo que confirma que el reconocimiento del presidente de México cada que habla del mandatario estatal no es gratuito.

BEATRIZ VÉLEZ AGRADECE LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA Covid-19. La secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Beatriz Vélez Núñez, agradeció al gobierno federal por la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 al personal médico del estado que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes infectados.

Señaló que en la siguiente dotación de vacunas será para los trabajadores del sector salud que no están en la línea de atención.

Además, informó que está atenta a que el proceso de basificación se realice de manera transparente para que sea un acto de justicia laboral para quienes tienen mayor antigüedad como eventuales.

Indicó que se han emitido relaciones de trabajadores de contrato con base en la nómina de la Secretaría de Salud para que revisen con los trabajadores y se tenga la seguridad de que todos puedan participar.

No obstante, Bety Vélez aclaró que hasta el momento no hay nada oficial sobre el proceso de basificación federal, únicamente se ha programado a los trabajadores del U013 para poderles dar seguridad social, y que trabajadores del programa de vacunación firmarán contratos a partir del 1 de febrero.

No hay que perder de vista esta líder, pues las bases sindicales que representa la están impulsando para que participe por un espacio de representación popular en el actual proceso electoral.

No será nada sorpresivo que pueda ser candidata por el distrito 07 federal, sobre todo porque con los años de experiencia, bien puede impulsar acciones legislativas en favor de la salud de la población mexicana.