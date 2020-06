La gira itinerante del Presidente de la República es una decisión correcta: Ricardo Monreal

La gira itinerante del Presidente de la República es una decisión correcta, asegura Ricardo Monreal



Pedir que no haya un Presidente itinerante es como exigirle a sus detractores que no salgan a las calles a expresarse, apuntó el senador.



El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la decisión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de encabezar la ’nueva normalidad’ con una gira itinerante alrededor del país, es una buena decisión.



’Habrá a quien no le guste, quién la cuestione y quien la critique, pero para nosotros es una decisión correcta’, apuntó.



A través de un mensaje emitido a través de sus redes sociales, el senador indicó que pedir que no haya un Presidente itinerante es como exigirle a sus detractores que no salgan a las calles a expresarse y que mejor se mantengan en casa.



En este sentido, señaló que son normales las manifestaciones anti-AMLO o anti-4T, las cuales fueron apoyadas por grupos empresariales, medios de comunicación, periodistas, partidos de oposición, gobernadores y hasta granjas de bots, las cuales ’parecían llevar la conversación de las redes sociales hacia un rojo pandémico.



Puntualizó que en medio de esta bruma de mensajes, símbolos y señales encontradas surgió la presidencia itinerante. ’El Presidente López Obrador encabeza el retorno a la nueva normalidad con giras por el territorio nacional. Nos parece correcta la decisión’.



Monreal Ávila Informó que la gira comienza en el sureste de México, el cual ha sido víctima de un abandono total por parte de las administraciones pasadas. Debido a esto, apuntó, el Presidente intentará rescatar a estos estados.



Señaló que inició uno de los desconfinamientos más largos en la historia de la salud pública y dijo que, desde el punto de vista de la mayoría legislativa ’se ha logrado domar a la pandemia y a sus efectos más nocivos’.



El senador afirmó que las lamentables escenas que se vieron de Lombardía, Barcelona, Nueva York, Quito y otras ciudades del mundo, afortunadamente no se presentaron en México. Sin embargo, señaló, aún existe la posibilidad de un rebrote y la presión por reactivar la economía es más fuerte que la pandemia misma.



Detalló que la presión se ha presentado en dos vías: la social y la política. La primera, apuntó, es alimentada por el desempleo, los cierres de empleos y la inseguridad; mientras que la presión política, explicó, es una expresión normal en este tipo de crisis.



El legislador dijo que el Presidente de la República es el comandante en jefe de los dos ejércitos que están al frente de la contingencia: el de las batas blancas; y el de los uniformes verdes, grises y azules, por lo que debe enviar un mensaje de solidaridad a ellos y al resto de la sociedad.