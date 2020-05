México enfrenta la gran depresión mundial en condiciones desfavorables: a la caída del precio del barril de petróleo se suma la baja por 5º. Trimestre consecutivo de la baja del PIB en 1.6%, y aunque se podría atribuir esto a la pandemia del coronavirus-19, no es aceptable porque la baja viene de tiempo atrás y lo alcanzó la calamidad posterior.



Más cuando en pleno ascenso a la curva de covid y en pleno confinamiento los EU demandan la apertura de las actividades esenciales para poner en marcha su enorme maquinaria industrial y requieren de los insumos necesarios para las actividades alimentaria, automotriz, transporte e infraestructura de los que México es proveedor.



Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard señala que nuestro país no está dispuesto a aceptar los requerimientos del país vecino, sino que dará prioridad a las medidas que adopte el Consejo de Salubridad General y del Presidente de México que darán prioridad a la salud por encima de la economía o de las actividades no esenciales.



Y ahí está el dilema: entre las consecuencias de la gran recesión mundial y las condiciones domésticas de nuestro país. Se aceptarán las presiones del poderoso vecino del norte –que demandan senadores estadunidenses- o se enfrenta la pandemia con medidas de confinamiento y de sana distancia o, como ocurre en este momento, se atienden las presiones de política interna con fines electorales.

TURBULENCIAS

Díaz Escárraga revela quien manda en SEGOB

Mientras los diputados de Morena se dirigían a la titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero, para pedir reconsiderar el nombramiento del priista secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Heliodoro Díaz Escárraga como delegado en Oaxaca, el ex jefe del CISEN en Morelos enviaba una carta al subsecretario Ricardo Peralta Saucedo dándole las gracias por su invitación a ocupar el puesto, con lo cual reveló quien manda en Bucareli.



El ’yoyo’ Díaz Escárraga fue feroz activista en el movimiento popular de 1976 que culminó con la caída del ex gobernador Manuel Zárate Aquino, dirigente de izquierda consumado, luego fue agente de Gobernación hasta éste su último cargo que enardeció a dirigentes sociales del presente.



O Peralta Saucedo le hizo un buen trabajo al gobernador Alejandro Murat para quitar al Yoyo como director de Protección Civil, o desconoce la realidad política de Oaxaca por cuya designación reavivó conflictos del pasado, lo cierto es que al ahora ex delegado le sacaron a relucir todas sus tropelías, incluyendo el regalo de un Porsche de lujo a su hijo en el día de su cumpleaños cuando se desempeñaba como delegado de Liconsa en el sureste del país…



En el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE falleció el ícono de la música de protesta, Oscar Chávez, a consecuencia de coronaviruas-19. Durante la mañana del miércoles el presidente López Obrador le envió un mensaje y le deseó pronta recuperación; más tarde la esposa del Jefe de la Nación, Beatriz Gutiérrez Muller y la titular de Cultura, Alejandra Faustro, informaron del deceso del gran artista de 85 años de edad…



Ciro Murayama informó que el INE dictó medida cautelar para que el IMSS detenga la entrega y difusión de cartas firmadas por el Presidente López Obrador a beneficiarios de créditos por COVID-19 porque viola el artículo 134 constitucional que prohíbe promoción personalizada de servidores públicos…



El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), pone a disposición el número celular 951 126 79 19 para la atención de la comunidad docente y ciudadanía que durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, requiera información sobre los trámites, servicios, programas y actividades a cargo de la dependencia informó su director, Francisco Ángel Villarreal…

