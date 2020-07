LA GRAN ESTAFA FARMACÉUTICA DE LA GRIPE A.



Leyendo el libro titulado "como manipular a cualquier persona", escrito por DOMENEC BENAIGES FUSTE, me encuentro entre sus páginas este titulo que llamo mucho mi atención.



La gripe A: la gran estafa farmacéutica.



La pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010​ fue una pandemia causada por una variante del Influenza-virus A, que surgió en 2009 (durante el lanzamiento de la tecnología 4G, para los entendidos).



El libro fue editado en 2011 en el hace la denuncia de como las farmacéuticas lucran con el miedo de las personas.



En 2020 se repite la historia con lo de "coronavirus" solo que a diferencia de hace 10 años dónde hubo pocos valientes que denunciaron el engaño ahora existen muchas voces de valientes y libres ciudadanos que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados y dejarse engañar.



Tristemente vivimos en una sociedad donde la mayoría prefiere recibir el pez en la mano en vez de que le enseñen a pescar.



A mis amigos divulgadores de la verdad los invito a no bajar la guardia y seguir compartiendo sus ideas.



NO al NWO

NO a su agenda satanica.



En el siguiente enlace puedes descargar el libro completo.



