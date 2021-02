La guelaguetza de las vacunas

En la primera acepción; las vacunas estarían haciendo evoluciones coreográficas por el mundo mientras pueden llegar a México. En la segunda, todos comparten.



Hoy por hoy, tantos han sido los escenarios en cuyas tablas han bailado las inyecciones. –como los mil y un anuncios sobre su costo, su precio; los ahorros y los montos--, como para ya no saber cual es la metodología real y en dónde estamos colocados.



Un amigo cercano, cuyo nombre me reservo, me hizo llegar estas reflexiones. No es el análisis de un especialista en salud pública. Son reflexiones de un ciudadano informado, lo cual quizá les agregue valor.







Dice así:



’La irresponsabilidad e ineptitud del Gobierno Federal para hacer frente a la Pandemia lo ha llevado a tomar decisiones desesperadas que, mucho se teme, tendrán consecuencias fatales.



’Inminente el engaño de la 4T de inmunizar a la población con vacunas de 5ta.



-La China Sinovac tiene una eficacia de 50 %







-La China CanSino 65.7 %*



-La de AstraZeneca desestimada por varios países de Europa y Sudáfrica por no ser eficaz para mayores de 55 años ni con variantes del Virus.



’México no tendría que ir con la tónica de países latinoamericanos que buscan acceder a vacunas mediocres.



’Debiera hacer esfuerzos para adquirir vacunas de primer orden. Obtener más de la de Pfizer; hacer realidad la Sputnik (se suponía que a la brevedad llegarían); gestionar la de Moderna (que ofreció la empresa y el Gobierno rechazó).



’¿Haber promovido la CanSino le impide al Gobierno corregir?



’¿El involucramiento del ’Capital Slim’ en la producción de la de AstraZeneca le impide al Gobierno prescindir de ella?



’Con esas decisiones la 4T nos confirma como un país de 2da. Irremediable, veremos las consecuencias.’



--¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? Sólo una, el aumento de los contagios por un exceso de confianza en vacunas de poca capacidad para inmunizar y en dosis insuficientes.



La frase hecha de ’bajar la guardia’ se puede convertir en el peor enemigo de esta etapa y por consecuencia propiciar un brote mayúsculo como se registró el pasado fin de año cuando por razones comerciales y de simulación política sobre el imaginario control epidémico, se elevaron como nunca antes la morbilidad, la propagación, la enfermedad y las defunciones.







Nunca como en enero se habían dado tantos días con más de mil 500 muertos por jornada.



Ahora, cuando apenas se anuncian las vacunas --por tercera ocasión, pero con más sonoridad y escenografía, como lo requiere un Lunes del Cerro-- se cambia el color del semáforo, sin conocerse cuáles son las razones técnicas para hacerlo.



El gobierno ha querido combatir la epidemia con palabras. Conferencias matutinas, exposiciones cada día a las siete de la tarde a cargo de la ’troupe’ de la carpa ’Gatinflas’; reiteraciones desde la cancillería, explicaciones por parte de Marcelo Ebrard y –obviamente— remates de gran orquesta con el Señor Presidente, pero hasta hoy –-a pesar de los ’Servidores de la Nación’ --, de poco han servido estos rollos.



Pero guardemos esto para cotejar en abril:



’ (LO).- En esta primera entrega, como se ha dicho, son 870 mil vacunas y se incluye a todos los estados, se tomó esa decisión de iniciar en todos los estados.



’Se tomó también la decisión de iniciar en los municipios más alejados, marginados, con la población más pobre del país. Estamos iniciando en 330 municipios del país con esas características.



’Se va a vacunar a todos los adultos mayores de esos municipios. La próxima entrega incluye a otros municipios, también de las 32 entidades federativas, hasta que se vacune a todos los adultos mayores, más de 15 millones de adultos mayores de 60 años.



’Ese es el plan. Queremos que a más tardar a mediados de abril ya estén vacunados, aun con primera dosis, los 15 millones 717 mil 170 adultos mayores de 60 años’.







Muy bien, en el nombre de uno de esos 15 millones 717 mil 170 de viejos (moi même), guardaré en la memoria estos datos.



Y el 15 de abril, cuando se festeje a San Crescente, San Damián de Molokai, San Marón de Piceno, San Ortario de Landelles, San Pausilipo, Santa Potenciana, San Telmo Confesor, San Teodoro y hasta al beato César de Bus, las cosas han resultado como nos las ofrecieron ayer desde Oaxaca, a la sombra del Benemérito americano, Benito Juárez.





*(Autorizadas sólo en China).