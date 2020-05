La Guerra de los Cielos

Hoy, lo que otros callan

• Escuchemos a los niños



Hoy vamos a hablar de lo que otros callan, otros a quienes les da vergüenza decir lo que piensan; a mí no, me he superado y estoy más allá del temor a la estigmatización que cuestiona la cordura. Ya no tengo por qué quedar bien con nada ni con nadie, excepto con mis principios y valores con que nací y he vivido. Hablaré de algunos pensamientos callados por muchísimos años, especialmente, por mi certidumbre en una Inteligencia Superior. Un año antes de mi nacimiento, pero de un día como hoy, el 8 de mayo de 1945, terminaba la Segunda Guerra Mundial que quitara la vida a unas 60 millones de personas.



Se dice que entonces, una nave extraterrestre, tal vez pleyadiana, aterrizaría en Rusia y su mando advertiría a los soviéticos que los planetas de luz -de la también llamada Federación Galáctica de nuestro sistema solar, uno de siete identificados- no permitirían otra guerra mundial y menos una nuclear que sería devastadora y de extinción. (Quizá por eso los rusos viajarían primero al espacio, en 1957). Dos años después, en 1947, otra nave extraterrestre, tal vez reptiliana, de la constelación de Dracón, caería en Roswell, Nuevo México, y desde entonces Estados Unidos tiene un convenio de intercambio con uno de sus planetas, que a cambio de experimentación genética humana, regaló no solo la internet, desde la primera computadora de la IBM, sino la tecnología bélica que apuntala su liderazgo global. Siglos antes de la Revolución Industrial de 1890, hasta la aparición de la ’Supercarretera’ como bautizara Al Gore a la web, está con nosotros la presencia galáctica.



La IBM nació en 1924, única compañía estadunidense que crecía en la Gran Depresión. En 1942, enmedio de la Segunda Guerra Mundial, inició el desarrollo de su primera computadora de cálculo automático y cuatro años después sacaría la Mark I, de 3 por 15 metros y cinco toneladas de peso, a quien se debe en mucho el triunfo de los aliados, especialmente por la decodificación de los mensajes secretos del Eje (Alemania-Japón-Italia), donde les sonreía el máximo secreto del arte de la guerra, según SunTzu: ’El supremo arte de la guerra es conocer las intenciones del enemigo y adelantársele’.



En 1956, (ya con el asesoramiento reptiliano, sin la menor duda, para los entendidos), sacó la IBM 701, primera computadora que ejecutaba 17 mil instrucciones por segundo. Siete años después el transistor reemplazó a los tubos al vacío y con la IBM 7090 realizaría 229 mil operaciones por segundo. Era natural que la empresa pionera de la computación fuera acusada de monopolio, entre 1960 y 1983, pero en 1970 había creado nuevos dispositivos informáticos y en el 71 sacaría el primer disco flexible…



Este es un dato de oro, que lo crea quien quiera: No fue ninguna casualidad ni feliz coincidencia con el primer viaje del hombre a la luna, como propone al Congreso en 1961 John F. Kennedy. Ese mismo año la IBM introduce su modelo 91 System/360, el más rápido y, ’diseñado específicamente para manejar datos a una alta velocidad de procesamiento para aplicaciones científicas, como la exploración del espacio, la astronomía teórica, la física subatómica y la predicación meteorológica mundial’, de acuerdo a la historia de la IBM de la española histinf.blogs.upv, quien agrega que ’resolvía más de mil problemas que afectaban a cerca de 200 millones de cálculos’; al año siguiente, 1962, el científico gubernamental Paul Baran, presenta el primer sistema de computadoras comunicadas localmente entre sí, inmunes a ataques externos, y siete años después, en 1969, uno de los pioneros de la Internet, Michel Elie, desde la Universidad de California, en Los Ángeles, se incorpora a la ARPA (Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada), y consigue conectar una computadora de la UCLA con otra del Instituto de Investigación Stanford.



Aquel mismo año, el 20 de julio, llega el hombre a la luna, aunque ya no estaba Kennedy para celebrar aquel ’pequeño paso del hombre, pero gran salto para la humanidad’, dicho por Neil Armstrong; repito, no fue ninguna casualidad. El 12 de agosto de 1981 la IBM sacó la primera computadora personal, o PC. Y dos años después, finalmente, el Departamento de Defensa de EEUU usa por primera vez el protocolo TCP/IP en su red de Arpanet, nombre original de la Internet, tecnología regalada por extraterrestres; créalo o no. Y nada raro sería la presencia de esa misma tecnología en la vacuna contra el virus que ensaya la empresa estadunidense de biotecnología La Moderna, de Cambridge, Massachusetts, ’basada en los mensajeros de ARN, que de funcionar deberían ser capaces de provocar que el cuerpo produzca las proteínas necesarias para luchar contra el virus’, informaría ayer el periódico español El Mundo…



Hay infinidad de personas entre nosotros, auténticos extraterrestres o simplemente seres humanos contactados por seres de otras galaxias, oscuros y de luz; aquéllos tienen como misión todo lo que tenga que ver con los oscuro, lo negro.



Hay quien ha documentado episodios como los de tinieblas de Hitler en el Holocausto de seis millones de judíos, hasta los de aquellos, como Estados Unidos, que se oponen a combatir el cambio climático, que ya empezó a cobrar factura con la crisis viral que vivimos y los desastres globales, más allá de la política y la economía, que ocurrirán antes de que termine el año, según los mensajes a los contactados, como María…



La comunicación extraterrestre es de lo más extraño, tanto como los caminos del Padre Azul, que en las religiones llamamos Inteligencia Superior, pero que en el macrocosmos tiene un dimensión infinitamente mayor, igual que la de la Madre Azul; y entre ellos, sin duda, El Hijo del Hombre...



Tenía cuatro años de edad cuando empezó a escuchar cosas raras, su madre la reprendía y le prohibía que hablara de aquellas voces que escuchaba, porque sería el hazmerreír de la gente de su pueblo argentino. Pasaron los años y de pronto cayó en una cuadriplegía que la mantuvo algunos año en coma. Solo quien ha experimentado esto puede saber qué es lo que realmente vivió.



Un hermano mío sufrió un infarto hace 15 años, estuvo 11 días en coma y cuando despertó, le costó mucho trabajo reincorporarse a la normalidad, con tan solo el 25% de su corazón funcionando, sin que los médicos expliquen por qué… María cuenta que a partir de su coma cambió la vida para ella.



Desde entonces escucha mensajes directos de seres extraterrestres de luz, que no puede describir porque nunca los ha visto físicamente, pero sí conceptualmente, tal y como los seres superiores no encarnados se perciben en el mundo espiritual, de acuerdo a la descripción de Jorge Holguín, del Grupo Elron. Le hablan a ella de una anterior ’Guerra de los Cielos’ que perdieran los seres de luz y por eso los seres de oscuridad dominan al mundo -lo que explica a la depredación climática, al capitalismo salvaje, al neoliberalismo corrupto, al terrorismo mundial y al crimen organizado de México y el mundo-, y que pronto, antes de que termine el año, los seres de luz vendrán a librar, sino es que ya están haciéndolo en el espacio infinito.



De ahí tantos avistamientos de ovnis, porque vienen por la revancha… (Se están abriendo muchas mentes, pero con un solo lector que me diga que le gustan estos temas, seguiríamos en ellos. Hay mucho que contar).



LA COSA ES QUE...

Quizás uno de los más importantes mensajes que le han dado a María los seres extraterrestres de luz, llamados Artucrianos, sea el que las y los niños de hoy, (yo digo que los nacidos de 2012 a la fecha, de acuerdo a otras fuentes semejantes), serán los líderes de un mañana que desde ayer se nos echó encima, y será la piedra angular de las nuevas generaciones humanas. Su principal característica es que en su mundo, llamado el de la 5D, no existirá la depredación climática -porque solo habrá primavera y verano, desaparecerán el invierno y el otoño- tampoco capitalismo, neoliberalismo, terrorismo, ni crimen organizado, razón más que suficiente para entender los valores de la próxima humanidad. Escuchemos a los niños; qué tal.