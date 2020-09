La guerra sucia y el fuego amigo

Inició el proceso electoral y hay mensajes que ya lo enturbian.

La muerte del suplente del diputado morenista Moisés Reyes Sandoval, es uno de ellos.

Si nos avenimos a los dichos populares, diremos que en política los muertos mueren de todo menos por casualidad.

Toledo Morales fue ejecutado con un disparo en la cabeza, y fue encontrado tirado en la entrada de un Club de Golf privado.

Es importante mencionar que el occiso pertenecía al equipo del delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Eso, sin duda, puede afectar al proceso de selección del candidato a gobernador en un partido polarizado, como es Morena.

Está perfectamente claro que el proceso electoral está generando alto grado de apasionamientos y tensiones, por lo tanto, este hecho puede ser el mejor ejemplo de que hay quienes no tienen escrúpulos para hacerse del poder.

Ya lo han dicho los estudiosos, que para algunos la política es ajena a la piedad y a los sentimientos.

Otro ejemplo de que las luchas electorales son arteras y contienen alto grado de traición, es el señalamiento que hace Carlos Loret de Mola en su columna, acerca de que a los hermanos Taja les puede alcanzar la investigación oficial contra el grupo del hoy senador Osorio Chong y porque recientemente aparecen vinculados en notas periodísticas a grupos criminales.

Este señalamiento parece más un fuego amigo. Aunque el golpeteo también puede venir de quienes ya sentían tener en la mano la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco, y buscan como alejarlos de la intención de competir por el PVEM en alianza con Morena.

Algo sin duda difícil de lograr, porque habrá que recordar que los partidos políticos no son propiedad de nadie, aunque en Guerrero todavía persistan personajes que tratan de impedir la entrada a ’su partido’, como lo hace Victoriano Wences, quien maneja al PT como una concesión particular.

Otra que sufre constantes ataques, enmarcados en una permanente guerra sucia en contra de su persona, es Adela Román.

La alcaldesa ahora está siendo víctima de lo que puede constituirse violencia de género y política, ejercidos por supuestos grupos de inconformes con el reordenamiento de playas.

Es cierto que gobernador implica un desgaste diario, porque no hay manera de resolver todos los problemas del municipio, ni estar a modo de las demandas de algunos grupos organizados solo para golpearla y desprestigiarla.

En algunos lugares del puerto han sido colocados gallardetes impresos donde se muestra la imagen de la alcaldesa con información falsa referente al Segundo Informe de Gobierno y que acusan un supuesto desvío de 70 millones de pesos en Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Acapulco.

Ante esto el gobierno municipal de Acapulco respondió que es cierto que se captaron esos 70 millones, pero se utilizaron 60 en el pago de nómina y la compra de equipo y gastos para reparación de vehículos.

También señalaron que esos mensajes, cuyo contenido implícito es de violencia política y de género en contra de la alcaldesa no se dejarán pasar y recurrirán a las autoridades competentes.

Estos ataques nos llevan a recordar esa famosa frase de que una de las trampas de la política es el engaño y que en política la realidad también miente, como lo hace con los contenidos de los gallardetes.

En este marco, vale destacar lo afirmado por el presidente del PRI estatal, Esteban Albarrán Mendoza, acerca de que apuestan por unas campañas propositivas y un juego limpio.

Tiene razón el dirigente tricolor, hay que rescatar el juego limpio en los procesos electorales, y valorar el anuncio que hace, respecto de que serán muy respetuosos del trabajo y las propuestas de la oposición.

El dirigente dijo que estar en contra de los dimes y diretes y los escándalos que en aras de ganar las preferencias electorales, son utilizados por algunos partidos para intentar sacar ventaja a río revuelto.

Esteban Albarrán insistió, con razón, que las campañas que están por iniciar, deben ser con ética y con altura de miras.

Ojalá impere la civilidad en este proceso electoral que inicia, porque corremos el riesgo de que al final, como toda guerra, se obtengan saldos de rencor y polarización, como aún se viven a nivel nacional.