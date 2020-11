La guía de la marihuana comestible: la frontera líquida

www.guerrerohabla.com

Ciudad de México. 26 noviembre, 2020.-Los tragos ofrecen un camino fácil para el consumo de la marihuana. ’La experiencia es familiar’, señala Niccolo Aieta, fundador y CTO de Spherex, la firma creadora de Phyx, un agua mineral infusionada con THC.



’Me tomo un drink porque quiero celebrar o relajarme’. Quienes han innovado con las bebidas con cannabis han sido compañías pequeñas, pero las grandes no están muy lejos. El año pasado, Constellation Brands (cuyo conglomerado incluye a Modelo Negra y Corona) invirtieron 4 billones de dólares en una compañía de marihuana canadiense, y Heavenly Rx, una empresa de wellness enfocada en hemp y CBD, anunció una importante inversión en Jones Soda en julio de 2019.



Como el alcohol, las bebidas infusionadas son digeridas y absorbidas por el torrente sanguíneo de forma relativamente rápida. El comienzo del high puede ser más veloz que con los comestibles, y quienes beben pueden contar más fácilmente cuánto están bebiendo (por ejemplo, una lata de agua mineral) y dejar de hacerlo si hace falta.



Una botella de agua mineral Phyx contiene 2.5 miligramos tanto de THC como de CBD. ’La sensación es parecida a la que dan dos copas de vino: calma, relajación’, dice la directora de marketing Kelly Calvillo.



MARIHUANA VS. VINO

’La tierra del vino es la tierra de la hierba’, dice Jamie Evans, fundadora de The Herb Somm, una marca de lifestyle de cannabis en San Francisco y autor del libro próximo a lanzarse, The Ultimate Guide to CBD.



Con un enfoque agrícola similar y con un énfasis en el terruño, Evans señala, ’Hace sentido para ambas industrias la unión para colaborar una con otra’. Algunos están de acuerdo, como lo testifica el ascenso en el interés por los tours de canna-turismo y de ’vino y hierba’ en destinos como Sonoma County.



También hay muchos viticultores que ven a la industria de la cannabis como un peligro. Dado que la cannabis y el vino se cosechan en muchos de los mismo lugares, esto ha generado tensión en ambas industrias, pues ambas compiten por trabajadores, terreno y clientela.



En un tributo al terruño el viticultor Francis Ford Coppola se unió a Humboldt Brothers para crear The Grower’s Series, una lata con forma de botella que contiene una pipa, papel, tres muestras de un gramo de flores de cannabis e información sobre el terruño de cada variedad. Cada año la flor cambiará de acuerdo con el productor y con la cosecha, al igual que los vintages en el vino.



House of Saka, en Napa, toma el vino, le quita el alcohol, y agrega THC y CBD para crear Saka White, Saka Red, y Saka Pink, estilo rosé. (houseofsaka.com) En Sonoma, el Sauvignon Blanc de Rebel Coast contiene hasta 0.5% de alcohol y 40 miligramos de THC por botella.



El Trichome Institute instruye a sommeliers de hierba a identificar terpenos, mostrando cada propiedad psicoactiva y medicinal de la planta. ()



HIGH CERVECERO Y COCTELERO

La cannabis y el lúpulo tienen propiedades químicas parecidas, y en Portland, Oregon, Coalition Brewing celebra su sinergia con Two Flowers, una IPA infusionada con CBD. En colaboración con CannaCraft en Santa Rosa, California, Lagunitas Brewing Company crea Hi-Fi Hops, una bebida inspirada en IPA infusionada con THC. (Con 10 miligramos de THC o 5 miligramos de THC y 5 de CBD; de venta en dispensarios en California y Colorado).



Con el uso de tecnología que hace los cannabinoides más solubles en agua, The Tinley Beverage Corporation, de Los Ángeles, creó un ’licor’ de almendra y durazno –estilo amaretto– infusionado con THC llamado Almond Cask. Busca también sus versiones embotelladas de cocteles clásicos: el Stone Daisy, estilo margarita, y el High Horse, inspirado en el Moscow Mule.



OTRAS BEBIDAS

Cascadia Coffee Brewers, de Portland, Oregon, lanzó en sus cafeterías un cold brew embotellado infusionado con CBD. (cascadiaroasters.com) Y Willie Nelson, el fanático de la marihuana más famoso del mundo, ofrece Willie’s Remedy, granos de café infusionados con CBD, disponibles en medio, oscuro y decaf, con aproximadamente 1 miligramo de CBD por gramo de café.



Cada cápsula compostable del té negro Eden de Brewbudz Garden contiene de 10 a 50 miligramos de THC. (leafy.com) Joy Tea en San Francisco ofrece té helado embotellado infusionado con 25 miligramos de CBD. (getjoytea.com) En Portland, Oregon, prueba la kombucha infusionada con CBD de Camellia Grove Kombucha Co.



Lumen ocupa la planta completa y obtiene shots de hemp extraído en frío con procesamiento mínimo. Es lo más cerca que estarás de comer hojas frescas.



UNA MEJOR CLASIFICACIÓN

La marihuana fue clasificada alguna vez en dos tipos: se creía que la indica, de hoja ancha, era sedante, y la sativa, de hoja angosta, era estimulante. La industria las ve ahora como un espectro, enfatizando los efectos de las variedades como ’alegre’ o ’calmado’. Y espera aún más subcategorización: se dice que podría mapearse la taxonomía de la planta y sus variedades para ayudar a determinar cuales terpenos y cannabinoides le van mejor a cada individuo.



Este artículo es un extracto de La Guía F&W del cannabis comestible. Sus autores son Amanda M. Faison, Jamie Feldmar y Karen Shimizu. La traducción es de Ana Dávila .