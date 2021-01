’La herencia se va a distribuir cuando termine el juicio’: abogado de Joan Sebastian reacciona a declaración de Juliana

www.guerrerohabla.com



La defensa legal de Joan Sebastian ya reaccionó a la polémica declaración de Juliana Figueroa, sobre que a ella no se le ha repartido ni un solo bien de la herencia que su famoso padre le dejó a ella y a sus 8 hermanos.



Al respecto y en exclusiva para ‘Venga la Alegría’, Cipriano Sotelo, asesor legal de la sucesión testamentaria del cantante intérprete de ‘Secreto de Amor’, afirmó que la herencia no se repartirá sino hasta que termine el juicio.

Especificó además que ’los bienes de los que habla Juliana no tienen nada que ver con los de la herencia. La herencia se va a distribuir cuando termine el juicio, cuando la jueza apruebe todo y Juliana tiene a sus abogados que están participando en el juicio que actualmente se lleva igual que los de Julián, Sara, y los demás, incluyendo a los nietos del señor Joan; los hijos de Trino y de Juan Sebastian’, aclaró en la zona de espectáculos del matutino de TV Azteca.



El asesor legal de Joan Sebastian desmintió a Juliana, pues aseguró que ella también ya recibió una propiedad cuando su padre aún vivía; ’esos bienes en su vida los donó, los entregó a sus hijos, a todos les dio. Juliana tiene una casa en Juliantla (una localidad situada en el municipio de Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero), ese inmueble es de ella, también cuando Joan Sebastián se separa de la señora Érika Alonso le deja algunos inmuebles y se establece ahí que cuando la niña crezca tendría uno de ellos que ponerse a su nombre’, comentó Cipriano Sotelo.



El asesor legal de Joan Sebastian no quiso opinar sobre las diferencias entre hermanos que Juliana hizo pública en su transmisión a través de Instagram; ’la entrevista que da Juliana donde deja al descubierto la diferencia con sus hermanos, ahí no me meto lo que sí, a nosotros nos compete es decir que los bienes de la sucesión no se han distribuido ni se van a distribuir hasta que termine el juicio. Son nueve herederos, se va a distribuir en nueve partes idénticas incluida Juliana’, incluso especificó que ’si hay bienes inmuebles, muebles o ganados que a ellos no les interese la juez puede ordenar que se pongan a la venta y entregarles el dinero’, concluyó la defensa legal del intérprete de ‘Eso y más’.





Días antes, Juliana Figueroa, una de las hijas del cantante Joan Sebastian reclamó que sus hermanos no le han repartido la parte que le corresponde de la herencia que les dejó el reconocido cantante antes de morir. Cabe recordar que el ‘Rey del Jaripeo’ falleció el 13 de julio de 2015 y tuvo hijos con al menos dos parejas diferentes; la actriz costarricense Maribel Guardia, con quien estuvo casado de 1992 a 19966 y en 2010 sostuvo otra relación con Alina Espín.



Juliana Figueroa, hija del ‘Poeta de Juliantla’ con Érica Alonso, de quien se sabe vive en Texas, Estados Unidos, publicó un video en su cuenta de Instagram donde acusa que el resto de sus hermanos no son honestos con ella y no le han repartido las riquezas que dejó su padre al fallecer.



’Yo fui criada en un matrimonio en donde si yo digo las cosas falsas, la verdad yo no gano nada, yo vivo muy bien, pero no por eso no me pertenece lo que mi papá me dejó. A mí no me han dado nada’, reclamó la joven.



Califica a sus hermanos como ‘falsos’

Además, respondió a las acusaciones que hizo su hermana, Joana Marcelia Figueroa, quien aseguró que Juliana quiere separar a la familia y además la tachó de mentirosa. Ante ello, respondió que siempre ha hablado con la verdad. Señaló que ella merece ’por lo que mi papá luchó y trabajó durante varios años, así como o disfrutas tú’.



Juliana reveló que ninguno de los hijos de Joan Sebastian tiene una buena relación entre ellos ya que son ’muy falsos’. En su mensaje, expresó que espera que algún día le otorguen la parte que le corresponde de la herencia que dejó su padre.