La hipertensión, diabetes y obesidad, son enfermedades que pueden y deben ser atendidas con puntualidad siempre

Cuando se trata de enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad, se tratan de padecimientos que depende mucho del propio paciente el tener un control sobre ellas, mismo que debe ser tomado con alta responsabilidad ante la pandemia que enfrenta el mundo por coronavirus, advirtió el Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud de Sinaloa.



El responsable de la Salud en la entidad, reiteró que los pacientes con enfermedades crónico degenerativas son las que se asocian mucho en la mortalidad por coronavirus, de ahí que los pacientes con obesidad, hipertensión y diabetes se empoderen y lleven un buen control.



’Son enfermedades que depende mucho de nosotros mismos, el hipertenso pues abra que tomarse su hipertensivo, comer más sano, consumir poca sal, es importante que se chequen la presión arterial, aquel que no tenga un equipo para tomársela puede acudir a un c entro de salud, la cifra de presión arterial debe de estar normales debajo de para revisar que se tenga un buen control, debajo de 130 o 180 de preferencia, cuando no es así hay que llamar a su médico para que ajuste la dosis de aquel medicamento’, informó.



Indicó que al igual que los pacientes hipertensos, los pacientes con diabetes mellitus pueden perfectamente monitorearse en casa glucómetro, es muy recomendable que se chequen en ayudas, antes del desayuno y dos horas después del desayuno.



Informó que, en ayunas lo ideal es que se encuentre entre 70 y 100 la glucosa y dos horas después lo ideal es estar debajo de 140 eso es tener una respuesta normal, ya que si tiene arriba de 140 hasta 180 es un control aceptable, después de los alimentos, si está más de esa cifra esta descontrolado, y se puede ajustar el medicamento.



En caso de que los pacientes tengan alguna duda para tener un mejor control en su padecimiento pueden llamar al call center de la Secretaría de Salud al 7 13 00 63 o a su médico de confianza.



Lo mismo en los casos de pacientes con obesidad, donde en este caso se deben de tomar buenos hábitos alimenticios y realizar una rutina de ejercicio diaria para mejorar su condición.



Por último, refrendó que el hecho de que la federación colocara a Sinaloa en el semáforo naranja, indicó que, aunque logremos avanzar en amarillo o en verde, el reto para todos es seguir cuidándonos como si estuviéramos en rojo, pues en naranja también es de riesgo y no hay que descuidarnos para nada, continuar con el triángulo de la vida es vital para conservarnos saludables; Sana distancia, lavado continuo de manos y el uso de cubre bocas.