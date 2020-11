La Hipertensión Pulmonar debe atenderse a tiempo con Programas de Rehabilitación: Héctor Glenn Valdez

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 19, NOVIEMEBRE, 2020, 18:08 hrs.

HIPERTENSION ARTERIAL

PULMONAR (HAP)

SALUD





El Dr. Héctor Glenn Valdez, médico neumólogo, adscrito al área de Fisiología Pulmonar del Hospital 34 del IMSS Noreste en Monterrey, Nuevo León, contesta preguntas de pacientes de Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) e Hipertensión Pulmonar (HP), en videoconferencia realizada el domingo 15 de noviembre del año en curso, dentro del Ciclo ’Mes de la Conciencia Social’.



PREGUNTA: Daniel Sánchez: padezco Hipertensión Pulmonar, a la fecha retengo líquidos ¿qué puedo hacer al respecto si al hospital que acudo no me dan una solución?



RESPUESTA: El retener líquidos es una indicación de eficiencia cardiaca, que algo está pasando en el corazón, es un contexto de la HP, es un equivalente a fallas del corazón derecho, debe hacerse un tratamiento y si no lo reciben en su consulta, lo correcto es que recurra a un hospital de urgencias para que lo valoren.



PREGUNTA: Martín N. tengo Covid, yo creo que eso me llevó a tener HP, tomo Tenafil, doctor, ¿qué me recomienda para tener una mejor calidad de vida?



REPUESTA: Si no tenía Covid puede estar en la pertención del grupo 1, asociada a una comunicación interíncula y si adicionalmente tuvo covid, la causa del covid es daño pulmonar que ha dañado las arterias pulmonares, no sabemos qué tiempo va permanecer. En el hospital tenemos pacientes que llevan 70 y 80 días de evolución y van desapareciendo las lesiones, es probable que ocurra como sucedió con la influenza, con el paso del tiempo van desapareciendo, a base de ejercicios.



PREGUNTA: ¿Todos los candidatos de HP son candidatos a rehabilitación pulmonar?



RESPUESTA: No todos, sabemos que todos se pueden beneficiar, de un programa de rehabilitación de HP, lo que hemos, observado que los que más se han beneficiado con el programa, son aquellos que se encuentran en clases funcionales 2 y 3, los que ya están en una etapa muy avanzada con alguna falla del corazón, con función 4, independientemente del origen de HP.



PREGUNTA: Perla Rodríguez ¿cuánto tiempo con tratamiento los pacientes lo toleran adecuadamente y qué tiempo lo registra el medicamento?



RESPUESTA: El Sinodal es un buen medicamento del grupo ’Esperanza’, se ha dicho mucho tiempo que estos medicamentos son buenos para hacer tratamiento terapéutico y qué con el paso de los años al irse perdiendo en las arterias, no sabemos a qué grado, porque no es igual en unas personas que en otras, en el hospital tenemos pacientes con 7 y 8 años con Sinelapil y el efecto parece igual que cuando se inició.



PREGUNTA: Hay pacientes con HAP que desde que inicio el coronavirus, no han recibido consulta, vemos que lo que pasa aquí en la Ciudad de México, en Monterrey y en cualquier otra parte de viene siendo lo mismo para consultar a un especialista en HAP, ¿es conveniente que vean a un médico particular o esperar a que esta pandemia pase?



RESPUESTA: Lo correcto es que reciban atención médica, sabemos que esta pandemia cambio todo, lo importante es que no pase mucho tiempo, si la persona se siente mal o ha cambiado su calidad de vida o su percepción de salud, acudir lo antes posible a un hospital que esté dando servicio, no solamente de covid, si no especialidad de Hipertensión Arterial Pulmonar.



Al término de preguntas y respuestas al Médico Neumólogo, Héctor Glenn Valdez, el Dr. Pablo Trejo Pérez, le hizo una invitación firmando para una petición con la Organización Panamericana de Salud, para llegar a 5 mil firmas.



Con el lema, quienes vivimos con Hipertensión Pulmonar necesitamos tu ayuda para dar (El Siguiente Respiro)



A la vez, el Dr. Pablo Trejo Pérez, anunció que el 24 de noviembre del año en curso se llevará a cabo en el Senado de la República evento virtual, ver si ya aprobaron una petición de Hipertensión Pulmonar que quedó pendiente en (Asuntos por Resover) para aprobar el (Día de la HAP) para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



También recordó el Dr. Pablo Trejo Pérez que está pendiente la Plática de HP dirigida a los niños y jóvenes, que también es muy interesante.