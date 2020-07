La historia de poder Edoméx: Grupo Atlacomulco 2 parte

Lucios Seneca ¡Una buena conciencia no teme a ningún destino, prefirió hablar con la verdad que complacer, con adulaciones¡ El Proyecto Aeropuerto 2015-2018 VALLE DE MÉXICO: El Clan BUSH tuvo sus orígenes con Samuel Bush, originario de Columbus, Ohio, donde también son el origen de la familia de Vicente Fox, el primer presidente panista y en donde Bushito se quedó sospechosamente por segunda vez con la elección presidencial.



Samuel era hijo del Reverendo James Smith Bush y Harriet Fay, así como el padrinazgo de Felipillo calderón encargado del avance de privatizar Pemex y concluido por el circulo de poder con Peña Nieto encargado de desmantelar el estado mexicano a un estado macroeconómico-comercial’ Dinastía.



La nueva generación de políticos: La perversión de los medios sólo vende una verdad aparente, no obras 2005-2011 y a la presidencia de un Edomex empobrecido, saqueado y corrompido a la clase política de partidos.



El centralismo del poder y sus tipologías regionales de los distritos del valle de México por las acciones vinculantes del incremento de impuestos y deuda pública con órganos administrativos de aumento de transporte, los acuerdos, Maurilio Hernández. La división del GAP a causa de la aprobación de la deuda por Mil 900 millones de pesos para el Poder Ejecutivo. Él pago de favores por medio del PAD/INVERSIÓN PUBLICA, CANAL DE COMPRA DE VOLUNTADES.



El Ejecutivo ENRIQUE Peña (2005-2011) en su pasaje, haya hecho una inversión tan enorme en un proyecto como el Teletón en lugar de invertir en educación y en la verdadera atención a las personas con discapacidad. Los Golden boy a la política mediática y acomodos con acuerdos de la izquierda del valle de México; -Es un hecho que la gobernadora Ivonne Ortega es aliada de Enrique Peña Nieto a nivel nacional y del PRI; pero más allá de las alianzas políticas que pueden existir entre Ivonne Ortega y Enrique Peña Nieto lo destacado es que también forman parte de una generación de políticos mediáticos. Una generación en donde, la apuesta principal es hacia la proyección de la figura mediática---’ la herencia de Peña Nieto.



Las líneas de poder financiero y colusión: El Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM) instrumento de control de los municipios para que no se salgan del guacal a las líneas del 2021-2023, responsabilidad de los recursos públicos de los gobiernos municipales que ascienden a 10 mil 912.7 millones de pesos. Los grandes municipios con sus circunstancias: Atizapán de Zaragoza con Ruth Olvera; de Cuautitlán Izcalli con Ricardo Núñez Ayala, además de otros como Ecatepec con Fernando Vilchis, cogobierno con el PRI; Coacalco, con Darwin Eslava, que nada más no dan resultados. Tezoyuca sin conducción, Los reyes la paz enfrentado con grupos e inseguridad, Valle de Chalco con problemas de servidores que no son del municipio, inseguridad y la distribución de la droga, Otumba la inseguridad y policías operadores Zumpango grupo posicionado del ex PRI con acuerdos. TEXCOCO, El privilegio del poder del cogobierno y su Distrito en abandono.



SIN ORDEN Y OPERADORES SOLIDARIOS de unidad A LA 4TA: No hay quien les jale el cordón por la ausencia de dirigencia estatal de morena, a la espera de líneas de acción con sus grupos de poder desde los GAP, LOS PUROS, LOS ZENTENO, los presidentes de Tlalnepantla, Ecatepec un verdadero coctel de poderes mediáticos sin ciudadanos, que han optado por controlar su territorio y su dirigencia sin mando por compromisos.



LA CLARIDAD: La falta de operatividad desde los órganos centrales de morena a causa de esa argamasa de intereses y negocios de cada región del Edomex. La lectura de la polarización, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero conducción no la hay, solo en aquellos municipios donde hay compromiso con el grupo Texcoco, de Higinio Martínez Miranda, en actitudes de soberbia DE PODER Y DE HUBRIS; UN MAL.



Pero, o se ponen las pilas o pronto serán historia o pactan al menos malo por falta de las facciones materialistas y ciegas a la realidad social. La alternativa del padre de Morena en las encuestas y poner orden en su partido de tribus de poder e intereses. Los recursos ilimitados y autorizados por el ejecutivo Felipe Calderón el pacto de coalición y detener al enemigo natural AMLO: primer año como gobernador del Estado de México -en 2005- Enrique Peña Nieto pagó más de $742 millones a Televisa para presentar como "noticias, reportajes y entrevistas" todo lo que hace como funcionario. Se estima que Peña Nieto ha destinado hasta la fecha más de $3,000 millones del erario público para su promoción en Televisa; dinero equivalente al presupuesto de dos años del Ayuntamiento de Mérida y al de dos años de la Universidad Autónoma de Yucatán.



Las acciones contra el narcotráfico desde el chino hasta la detención de la Barbee y el indio en Huixquilucan, donde el primo fue presidente municipal y diputado federal para ser gobernador en el 2017. El Narco, cercano a los políticos mediáticos.



LA BODA DE LA CORONA: la Catedral de Toluca, acompañados de familiares, amigos y alrededor de 300 mexiquenses que aguardaban a las afueras del recinto religioso. LAS ESCARAMUZAS DE LA ELITE POLÍTICA. EL MOREIRAZO Humberto Moreira Valdés, desde el 1 de diciembre de 2005 al 3 de enero de 2011, mantuvo el cargo de gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, hasta que pidió licencia para postularse como candidato a la Presidencia Nacional de su partido, el Revolucionario Institucional.



Desde marzo de 2011 se desempeñó como presidente del PRI, en diciembre de 2011, renunció debido a un escándalo de endeudamiento cuando fungía como gobernador de su estado natal. En la presidencia de peña nieto todos tuvieron espacios de poder político y así se fue acumulando el agravio social de esta elite de intereses, se encargaron de enterrar al PRI. Los bloques dominantes de las tecnocracias y el conflicto de los políticos que no coincidían con lo que hacía al interior del pri y desde la centralización de poder desde los Atlacomulco, los de Hidalgo y Coahuila, para el control del país, el desplazamiento de líderes como Eladio Ramirez, los Lugo Rojo, etc., donde se empieza a tejer con Camacho solis al 2018. El pacto por México el eje de la descomposición política y molestia social a una serie de reformas de perdida de la soberanía, así como la perdida de los derechos laborales pactados por Felipe Calderón y el seguimiento de desmantelar Pemex. El poder público englobados un sistema de partidos enquistado y diseccionado a sus candidatos de grupo por la naturaleza política de grupo o de interesantes.



La conducta a partir de la elección del 2018 cambio todo en la forma de hacer política con las masas y la oportunidad de candidatos con perfiles de buena fama y a la circunstancia de cada municipio con dos características de nexo la identidad y arraigo.



El Pacto por México, a través del cual se lograron las reformas estructurales, es un acuerdo político para seguir abriendo en México los mercados del petróleo, los minerales, el gas, la electricidad; todo ello requiere millones de metros cúbicos de agua para poder fructificar. Su persistencia se ha verificado en todos los acontecimientos de la coyuntura 2008-2014. Este esquema intensificó la competencia global por aumentos de la productividad desgajados del salario, que amplifican todas las tensiones de la producción, el consumo y las finanzas.



La perversión de la ambición económica y corrupción institucionalizada: Las acciones de la empresa para estatal del grupo aeroportuario, con fundamento en la ley agraria y sus instrumentos financieros de fideicomiso designado a la obra pública, así como las empresas de S.A.C.V, en la prestación de servicios con fundamento a la ley de arrendamiento y su coordinación con el consejo de administración del aeropuerto, en cuanto a los recursos públicos en sus diferentes modalidades:

