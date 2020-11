La historia es breve.



Casi ni parece historia.



Los revolucionarios entraron en la hacienda, dieron muerte a su dueño, hombre perteneciente a la antigua nobleza mexicana y se apoderaron de todos sus bienes.



Su esposa, joven, huérfana, quedó en el desamparo junto con su hijo recién nacido. Los salvó de morir el caporal, ranchero honrado y generoso que los escondió en su casa.



Al paso de los días le dijo a la viuda:



—Señora: no es bueno que usted vaya sola por el mundo. Le ofrezco mi techo y mi mano. Si usted así lo quiere no la tocaré, pero permítame darles protección a usted y a su hijo.



Se casaron. El ranchero trabajó arduamente para dar estudios al muchacho, que llegó a ser profesionista destacado.



Fue él quien me hizo este relato.



Lo terminó diciendo:



—Ahora ya sabe usted que soy hijo de padre noble.



Y concluyó, orgulloso:



—El ranchero.







