La homeopatía mexicana en el combate al COVID-19

CUARTA Y ÚLTIMA PARTE



Los resultados notables y alentadores que se han obtenido después de que se les han aplicado el nosode del coronavirus a más de 20 mil personas en varias entidades del país, desarrollado por el Centro Nacional de Investigación en Agrohomeopatía y Transdisciplina de la prestigiada Universidad Autónoma de Chapingo, UACh, del Estado de México, concluimos la entrevista al doctor, Felipe de Jesús Ramírez Espinosa, que conjuntamente realizamos la licenciada Adriana Tavira García, directora del diario ’IMPULSO’ y el autor.



De todos es conocido el tradicional celo profesional entre los galenos, que es de reconocerse que con el paso del tiempo ha disminuido, sin embargo se agudiza cuando se trata de la falsa competencia entre los médicos alópatas y los que concurren a la mal designada ’medicina alternativa’. El señalamiento de por sí, es ya peyorativo.



Ahora mismo, hemos sido testigos aquí en nuestro país de este celo irracional con motivo del flagelo del covid19, que afronta y padece el mundo entero, mismo que abordamos en varias de estas entregas diarias; era de esperarse, lo reiteramos, que cuando menos se hubiera manifestado una actitud de unidad para enfrentarlo, sin embargo las críticas a los funcionarios de salud actuales por parte de los que ya fueron autoridad, llegaron a predicciones apocalípticas, que por fortuna, quedaron ’en buenos deseos’, así entre comillas



Permítame, sin distraernos del tema que nos ocupa, que el más grande médico de la República Popular de China, el doctor Wang que es mencionada en la mayoría de las enciclopedias y revistas especializadas en medicina, y a quien tengo el honor de conocer, su éxito estriba a que gracias a su sabiduría ha logrado conjuntar la alopatía, la homeopatía, la herbolaría, la acupuntura y otros sistemas de curación como la reconocida medicina tibetana, Mi padre, doctor Fortino Rentería Meneses, fue un reconocido médico todavía de la época de las fórmulas magistrales, el alternaba sus tratamientos con la alopatía y la homeopatía.



Por todo lo anterior, insistimos al doctor Ramírez Espinosa, que nos dijera cuál ha sido el resultado de la comunicación de sus investigaciones del nosode del convid19, por parte de las autoridades de salud, nos relata que ’el doctor, José Alejandro Almaguer González de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud, me envió un oficio el 27 de abril del año en curso donde me comunica que es bienvenida la propuesta y a la vez envía copia de este oficio al Dr. Gustavo Reyes Terán, Director General de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, al Dr. Javier Mancilla Ramírez, Director General de Calidad y Educación en Salud y al Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, en ese entonces comisionado Nacional de Bioética, para su análisis y opinión. De lo cual no ha existido ninguna respuesta.



El 18 de junio del año en curso, continúa, el Dr. Almaguer anexa para su análisis y consideración la respuesta a la petición hecha por mí al Dr. Javier Mancilla de la secretaria de salud, anexando además el protocolo de investigación de nosodes’.



Necios, reiteramos la pregunta: ¿Cómo han respondido las autoridades de salud? Da pena escribirlo: ’Hasta este momento no hay respuesta, a excepción del Dr. Almaguer’.



¿Si no hay respuesta, incitamos, continuaran con el proyecto? La respuesta no deja dudas: ’Continuaremos con la distribución gratuita, hasta donde nuestros escasos recursos nos lo permitan. La parte más importante es que el nosode está funcionado bien como preventivo y curativo, incluso se puede usar si una persona tiene dolor de cabeza, fiebre, falta de olfato, falta de gusto, problemas de piel, dolor de estómago y cansancio igual a los que produce el virus, se pueden usar el nosode para eliminar estos síntomas, aunque no tengan el virus covid-19’.



La pregunta necesaria: ¿Existe apoyo internacional? La respuesta es tajante: ’No. De existir –explica-, podríamos financiar nosotros el experimento a doble ciego en un hospital privado y evidenciar su efectividad y eficacia, así como tener la capacidad económica de distribuir gratuitamente a todo el país.



¿Qué sigue? Fue nuestra pregunta número 11: Tajante afirma: ’Continuar con el trabajo de compartir a la mayoría de la población, lo que nos permitan nuestras posibilidades’.



El divulgar en cuatro entregas esta historia de LA HOMEOPATÍA MEXICANA EN EL COMBATE AL COVID19, tiene el propósito central de que las autoridades de la salud atiendan a la brevedad y hagan suya la investigación, desde luego que el nosode del coronavirus pega y fuerte a la farmacéutica; el frasco del remedio homeopático tendría a lo máximo un precio de 60 pesos mexicanos, nada comparable con lo que nos cuestan los llamados medicamentos de patente.



