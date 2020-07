La homeopatía mexicana en el combate al COVID-19 (III)

Al amigo-colega-mexicalense, José Toscano Sanz, ’Pepe Toscano’, quien recién emprendió el viaje al éter eterno al infectarse del covid19 en la brega periodística. Luchó en todo momento por su vida pegado al respirador, antes de agravarse, de acuerdo a su acostumbrado buen humor, escribió en ’Crónica’ Hugo Ruvalcaba, mandó un video a sus radioyentes, amigos y familiares en el cual con optimismo dijo que ’ahí la llevaba’. 20 años de periodista en la Ciudad de México, Torreón y Mexicali. Siempre listo con el micrófono para la entrevista oportuna o para la transmisión en vivo desde el lugar mismo de la noticia. Fue Premio México de Periodismo ’Ricardo Flores Magón’ de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX. El gremio en verdad esta consternado, nos solidarizamos en su dolor con sus apreciables familiares, radioescuchas y amigos, in memóriam.



SEGUNDA PARTE



Conocida en forma breve la historia de la homeopatía en el mundo y en nuestro país, continuamos la licenciada Adriana Tavira García y el autor, la entrevista al médico-investigador Felipe de Jesús Ramírez Espinosa, exacto, donde nos da a conocer los resultados obtenidos hasta ahora con la aplicación del nosode desarrollado en el Centro Nacional de Investigación en Agrohomeopatía y Transdisciplina de la prestigiada Universidad Autónoma de Chapingo, UACh, del Estado de México.



Al cuestionarle al doctor Ramírez Espinosa, cuál es el universo de personas que han sido atendidas con él medicamente en forma preventiva, nos hace saber que ’hasta la semana pasada habían sido más de 20,000 personas a las que se había compartido el nosode de forma preventiva en la ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Baja California y otras entidades.



De inmediato inquirimos: ¿De ese universo de personas infectadas con el nosode, cuántas respondieron al tratamiento? Hasta el momento, comprobadas son más de 200 pero, la mayoría con una excelente recuperación. Hay que señalar, añade el galeno, que el nosode señala a las personas sensibles al mismo, ya que aparece en ellas una agravación ligera y de corta duración de alguno de los síntomas que el virus genera, como cansancio, dolor de cabeza, de estómago, fiebre u otros.



Cómo cualquier proceso homeopático, continúa, si se toma preventivo el medicamento se llegan a contagiar, los síntomas son ligeros y desaparecen fácilmente al seguir tomando el nosode; no así cuándo los síntomas fueron de varios días previos, para lo que se debe usar el nosode durante más tiempo y con mayor frecuencia



¿Han hecho del conocimiento a las autoridades de salud el proyecto y lo logrado? El 29 de marzo de 2020, se hizo el ofrecimiento del nosode a las autoridades de la secretaría de Salud. Les adelantamos, aún no hay respuesta, por lo que esperamos que estos esfuerzos de divulgación provoquen la reacción de las autoridades de salud. CONTINUARÁ.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx







Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.