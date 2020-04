La iglesia podría cancelar eventos de Semana Santa en Guerrero: Obispo

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro.17 marzo 2020.-El Obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza manifestó que los eventos de la Semana Santa, incluido el Paseo de las Ánimas podrían cancelarse en caso de que empeore la situación por la pandemia del coronavirus.

Vía telefónica, el representante de la iglesia católica manifestó que los obispos de Guerrero desde hace un par de semanas ya dieron algunas disposiciones encaminadas a colaborar con las autoridades sanitarias.

Por ejemplo, explicó que en la celebración de la misa los feligreses ya no se dan la paz de mano, abrazo o de beso, solamente hacen un gesto simple de fraternidad.

Agregó: ’También ordenamos dar la comunión en la mano, porque muchas veces cuando la damos en la boca nos llenan los dedos de saliva, eso también es peligroso’.

Explicó que se suprimió en los bautizos el uso de pilas de agua bendita, donde todo mundo mete la mano y de manera recurrente, durante los servicios se exhorta a los feligreses a que se sigan lavando las manos, también para que al estornudar se protejan con el codo.

Respecto a la Semana Santa, dijo que todavía se tiene la esperanza de que no se entre en la segunda etapa de la contingencia, por lo que aseveró: ’estamos atentos a hacer lo que las autoridades sanitarias llegado el momento nos indiquen’.

’Hasta ahorita no están prohibidas las reuniones con más de cinco mil personas, pero vamos a poner más atención, todavía nos faltan 15 días para el inicio de la Semana Santa, el 5 de abril es Domingo de Ramos y entonces estamos muy atentos, ojalá que el coronavirus no se expanda’, señaló.

Rangel Mendoza indicó que ’si las condiciones siguen normal, las actividades de la Semana Santa se van a realizar, pero si vemos el peligro, entonces lo vamos a suprimir porque aquí lo que importa es la salud de las personas’.

Hizo un llamado a los feligreses para hacer oración y pedir que la pandemia se detenga y erradique.

Explicó que solo en la Diócesis Chilpancingo-Chilapa hay

93 parroquias, en todas ellas se celebra la Semana Santa, si la situación se logra contener las 93 realizarían actividades con su feligresía, pero si el mal avanza se tendrán que suspender.

De los eventos realizados en Semana Santa, destacan los que año con año se realizan en Taxco, famosos por actividades que concentran a miles de personas en sus calles empedradas, principalmente para ver el recorrido de la procesión de las ánimas y el de los flagelados, que son conocidos a nivel internacional.

Pero también hay concentraciones multitudinarias en la crusifixión que se realiza en la comunidad de El 30, municipio de Acapulco y varias representaciones más que reúnen a cientos de católicos en los barrios tradicionales de Chilpancingo.



Episcopado Mexicano recomienda suspender misas dominicales por coronavirus

La Conferencia del Episcopado Mexicano recomendó este lunes a los obispos de todo el país suspender las misas de los domingos debido al brote del coronavirus.

"El Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Mexicana recomienda encarecidamente a los Obispos de México suspender las celebraciones Eucarísticas dominicales en los templos parroquiales, santuarios y capellanías", indicó este lunes el Espiscopado en un comunicado.

Aunque, detalla que los sacerdotes pueden realizar el ritual de la misa de una manera privada.

El Episcopado también pidió a los sacerdotes que en la medida de lo posible, las eucaristías sean transmitidas por plataformas digitales y medios de comunicación públicos y privados, con el fin de que los fieles no se queden sin recibirla.

"Asumamos estas medidas de emergencia nacional con serenidad, sabiduría y responsabilidad como manifestaciones de amor, solidaridad y cuidado entre hermanos", indica el documento.

Fuente: Interacción