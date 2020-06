Es indiscutible la importancia de las alianzas electorales, pueden ser clave para ganar elecciones. Seguro que el actual senador y político veracruzano, fundador de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, lo sabe. La alianza y un candidato popular, fórmula ideal.

Dante tiene larga trayectoria, experiencia sobrada, con altas y bajas. Inteligente, respetado, con raíces priístas que cortó para fundar su propio partido. Negociador y conciliador. Supo sacar provecho a la acusación de que había desviado recursos en su estado, donde fue gobernador interino. Fue absuelto y regresó fortalecido a la política.

Calculador, medido. Su partido se ha consolidado, no ha pasado apuros para conservar su registro y Jalisco se ha convertido en su principal bastión. Recuerden que en 2018 el PAN estuvo feliz de haberlo sumado a la causa del Ricardo Anaya, fue evidente el reconocimiento y respeto que le tenía el mismo candidato presidencial, atendía y escuchaba al veracruzano. Fueron parte de una alianza insuficiente para vencer a un candidato popular como Andrés Manuel López Obrador. Anaya, preparado, hábil, pero sin la popularidad que se requería en ese año, aunque tampoco hay olvidar que los azules se dividieron.

En contraste, López Obrador, a diferencia de lo que le había sucedido en 2006, cuando no pudo conseguir el apoyo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ni insistió en sumarlo, en el 2018 buscó la alianza hasta de gente que no estaba identificada con los principios de su partido. Consciente de su popularidad, lo que le faltaba era una alianza sólida, que le diera votos. Por eso, además del PT, se esmeró en incorporar a su campaña al naciente partido Encuentro Social, con características religiosas. No objetó a nadie que quisiera ayudarlo en su proyecto, aunque llegaran con un pasado controvertido.

Ejemplo de la importancia de la alianza y el candidato popular o con un perfil imán para los electores.

Por eso, hasta cierto punto, extraña que Movimiento Ciudadano se haya apresurado a rechazar la oferta que le había lanzado el PAN para las elecciones del próximo año. Procuró el respeto, pero el no es no. En vez de darse más tiempo, decir que analizaría la propuesta y que más adelante resolvería, optó por el cortón, aunque en política ninguna negativa es para siempre.

Además, ahí está Dante, coordinador de senadores, experto en negociar y conciliar.

Entonces, ¿por qué el inmediato rechazo?

Movimiento Ciudadano ha crecido y ahora tiene hasta un personaje que puede dar pelea en el 2024, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien se ha convertido en figura con alcance nacional.

Sin embargo, si se quiere aumentar las posibilidades de éxito electoral, está probado que no se puede ni debe subestimar a ningún potencial aliado, salvo que se peque de arrogancia.

