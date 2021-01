La imposición de Añorve

En el libro «Fierros en la lumbre. Trayectorias de quienes aspiran a mandar en Guerrero», el autor describe el escenario: ’Manuel Añorve Baños aparece como el candidato natural del PRI al gobierno de la entidad. Cuenta con los apoyos políticos soterrados del actual gobernador tricolor Héctor Astudillo. Hay un compromiso de poder de valores entendidos entre ambos, surgido desde antes de la elección de gobernador del 7 de junio de 2015’, se narra en el inicio del primer capítulo. Todas las pistas confirman la consumación de dicho planteamiento. Hay que verlas.

ASTUDILLO-AÑORVE: HASTA EL FIN. – Desde el interior del primer círculo gubernamental, se filtró siempre la especie: el gobernador Héctor Astudillo había liquidado su compromiso de poder con Manuel Añorve, cuando le cedió la candidatura al senado de la república en la elección de 2018. Pero eran fintas creadas ex profeso. Con el propósito de vender hacia el exterior una confrontación política entre ambos que, en realidad, nunca existió. Los seguidores de Manuel Añorve filtraron desde ayer en redes sociales: Añorve es el virtual candidato a gobernador por el PRI. En consecuencia, encabezará la alianza PRI-PRD. Dos señales están muy expuestas: 1.- A la competencia por la candidatura a gobernador se apuntó el coordinador de los diputados locales de ese partido, Héctor Apreza Patrón. Junto con Mario Moreno, forman la triada que la busca. En la pasada elección de senador, Apreza se anotó también a esa disputa. Terminó declinando por Añorve. Asistió puntual a su registro como candidato. Su premio de consolación consistió en pasar como diputado local plurinominal en la actual 62 legislatura. Pero el sueño político incumplido del oriundo de Olinalá, es llegar al Congreso de la Unión como diputado federal. Este objetivo de poder, fue acariciado y prorrogado desde 2003 cuando Roberto Madrazo Pintado —en su calidad de dirigente nacional del PRI—, le negó el pase a esa candidatura no solo al propio Apreza, sino a los grupos de poder tricolor guerrerenses. Entonces el actual pastor de los diputados locales del PRI, lo declaró persona non grata en Guerrero. Desde luego, con el aval político de esos grupos. En la actual coyuntura, es claro que Apreza le servirá otra vez de bisagra política a Manuel Añorve. Pero se entiende que venderá cara su declinación. En la reciente negociación de los nombres en las candidaturas a diputados locales con el PRD, desplazó de la misma al actual dirigente estatal del PRI, Esteban Albarrán. Hace méritos con Astudillo y con Añorve. Es decir, asegurará su pase como diputado federal por la vía plurinominal. Porque no se ha enfrentado a las urnas desde la elección de 1999. ¿Cómo y con qué, ganaría eventualmente, la elección de gobernador? Como sea, Apreza encarna una pieza política de gran utilidad para la dupla Astudillo-Añorve. 2.- El gobernador Astudillo clama públicamente que ’no me metan en temas electorales’. Pero él mismo se metió: mandó a la competencia por la diputación local en el distrito 7 —una curul que está en poder del Morena con Moisés Reyes Sandoval, primo de Pablo Amílcar— a su hijo Ricardo Astudillo Calvo. El junior está cobijado por la alianza PRI-PRD. Se entiende que lo sacó de la competencia por el distrito 1 y 2 de Chilpancingo, porque ya tenía planeado no apoyar a Mario Moreno. Y si Ricardo iba como candidato, las huestes de Mario se lo cobrarían en las urnas. Sumado al voto anti PRI por el pésimo desempeño gubernamental. Y para que su hijo gane en un distrito donde es un desconocido, tiene los apoyos no solo de la estructura de Manuel Añorve, sino de la actual alcaldesa del Morena, Adela Román Ocampo, a quien propuso al Congreso local en 2015, para que fuera ratificada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia por 8 años más —regresaría por dos años más a ese poder si no logra negociar nada en el Morena—. También de su aliado, el empresario Luis Walton Aburto, quien lo apoyó de soslayo para que el propio Astudillo ganara la elección de gobernador en 2015; y al ex edil perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a quien le perdonó todas sus irregularidades financieras, paralizando a la Auditoria Superior del Estado (ASE). Añorve debe estar frotándose las manos. Y Astudillo también.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Mientras la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del Morena abrió una investigación por abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado de prensa donde afirma que la carpeta de investigación contra el Toro Cercado, ’se encuentra en revisión en la Dirección General Jurídica Consultiva’. El titular Jorge Zuriel de los Santos le endosa toda la responsabilidad al ex fiscal Xavier Olea, porque ’era el único facultado para decidir y coordinar los trabajos de investigación’. Olvida que las instituciones y no los hombres, deben darle seguimiento a cualquier delito. Actual o pasado.