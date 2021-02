La incertidumbre política de una sociedad liquida y de estado de animo en 2021

El sistema que se resiste a cambiar a las nuevas reglas de transición publica con su argamasa de muchos problemas, algunos con raíces tan profundas que ya se nos hacen cotidianos. La economía de consumo depende de la producción de consumidores y los consumidores que hay que producir para el consumo de productos ‘contra el miedo’ tienen que estar atemorizados y asustados, al tiempo que esperanzados de que los peligros que tanto temen puedan ser forzados a retirarse y de que ellos mismos sean capaces de obligarlos a tal cosa, con la ayuda pagada de su bolsillo, obviamente. El reto la democracia representativa debe alentar debates y soluciones, no ecos mudos para ser islote de los privilegiados con curul o posición ejecutiva, pero sin oficio político.



La política como vocación, Max Weber, es una pieza de museo. Los agentes políticos por naturaleza que son políticos de tiempo completo se pierden en el mar de decepción y entre la confusión y el olor a la ’rancia política’, nuevas liturgias de los ’no políticos’ pueden crear nuevas ruinas sociales. Sin contrapesos en el poder fragmentado de una democracia imperfecta, La crisis de la política democrática se sostiene en la cobardía de muchos a no perder su confort, la limitación de su visión oblicua de no ver Más allá de su entorno social e inclusive viven en la fantasía del poder que embarga su mente e ignorancia o en el desierto de creer que la resurrección terrenal la brinda un líder único. No son pocos que si ayer se quejaban de falta de contrapesos al poder, hoy en el poder y desde su olimpo académico justifican la concentración del poder como instrumento de transformación.



La política democrática tiene en gobernar la responsabilidad de saber comunicar para saber conducir e incluir para dar respuesta desde el espacio nacional a los retos globales. El desperdigado sentido de pertenencia, balcanizado por el mapa sociopolítico en varias naciones, es una de las responsabilidades de la política si no se quiere regresar al darwinismo social que a rajatabla es peor que la ley de la selva o al efecto dominó, tal demuestran las crisis por desastres naturales y/o migratorias. La alarma debe entenderse, quién convoca a unos cuantos y excluye, más temprano que tarde tendrá una nueva emergencia social que escalará más en la lucha de los resentimientos mutuos. El famoso arte de la política que descansa en ’lo posible’ debe evitar ese peligro.



El regreso de la utopía democrática, más allá de la jornada electoral, sino como capacidad de gobernabilidad y reconocimiento de unos y otros, es imperativo para no seguir siendo una sociedad de autómatas, dividida en lo estéril, unida en los odios y en el ’externo’, el nuevo bárbaro. La crisis de la política está anclada en el olvido de la responsabilidad primaria del político; resolver problemas de la sociedad. Si la política navega entre la utopía y el realismo en la barcaza del sueño anarquista del fin de la autoridad, recordemos que Bakunin insistió que en la ruta para derribar a la autoridad, era necesario tener políticos astutos y preparados pues no basta una sola cualidad.



’No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres, humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Pero no dejes nunca de soñar, porque sólo a través de sus sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio.



La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resigne. No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar encontrar de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener La vida por delante. Vívela intensamente, Sin mediocridades. Piensa que en tú está el futuro y en enfrentar tu tarea con orgullo, impulso Y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte…No permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas… ’ Walt Whitman.



La aversión política se hace presente por los desencantos que en ocasiones produce la democracia, al no solucionar del todo los problemas del país, ni disminuir los índices de corrupción o violencia. Por esa razón, en el actual panorama nacional, las instituciones tienen que redoblar esfuerzos para disminuir el desinterés y apatía de los ciudadanos. Varias son las posibles soluciones. Una es alentar que los ciudadanos participen en sus comunidades e interactúen con las demás personas, para alcanzar objetivos que beneficien a todos. A la fragmentación de las facciones de poder y en la búsqueda de retomar el modelo sistemático de cuotas, nuestra población actuara con acciones de bumerán en el 2021.



La disputa por el poder de los lobos alfa en morena es el comienzo de una balcanización territorial.



La designación del candidato a Guerrero con sus claros oscuros de un estado polarizado eh inmerso de pobreza y desigualdad social, las zonas de la montaña, la costa y tierra caliente de contrastes sociales muy marcados. La mortalidad materna sigue siendo la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad en el mundo, solo superada por el suicidio. . La pugna entre ambos bandos ya se hizo sentir también en Veracruz durante el reciente proceso interno por la dirigencia nacional de Morena. Sin reglas por el poder, las acusaciones entre líderes o por el control partidario. Las acciones del dirigente estatal de morena en Guerrero. ’política sin política pública es demagogia y política pública sin política es autoritarismo’.



La incertidumbre ,el temor y miedo por una pandemia del Covid-19 ha transformado las conductas de la población y modos de hacer su vida diaria ; En el escenario moderno, donde la ’lucha contra los temores ha acabado convirtiéndose en una tarea para toda la vida, mientras que los peligros desencadenantes de esos miedos han pasado a considerarse compañeros permanentes e inseparables de la vida humana’, tenemos que escrutar nuestros temores con un extraordinario sentido crítico o, de lo contrario, terminaremos siendo sus rehenes, engullidos y manipulados por esos monstruos en la sombra del poder mismo y acuerdos de contrapesos de elites o clases sociales .



LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA BÚSQUEDA DE LA VÍA LIBRE LAS PLURINOMINALES; EL EDOMEX LA 5 CIRCUNSCRIPCIÓN: Las inconformidades traducidas en renuncias y migraciones al partido del Gobierno a nivel federal, se suman las disputas interpartidista. Los dirigentes de sectores y agrupaciones exigen las cuotas eternas, como si el movimiento obrero, los campesinos y el sector popular tuvieran alguna representación.



El PRD quienes se adueñaron de la franquicia y la han llevado a su mínima expresión intenta colocarse o colocar a sus cercanos. Su vida dependerá de oxigenar a su partido, si no es así, vivirán en la incertidumbre política-social al 2021-2024. Al no haber posicionamiento con valor agregado al miedo de transformar.







