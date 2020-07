La Individualidad ante el Gregarismo (I)

Todos ’los cobardes son astutos’. Federico Nietzsche



PRIMERA PARTE



Hacer triunfar la individualidad frente al gregarismo reinante, es la doctrina que propone el banquero catalán Joan Antoni Melé, en el sentido de que hay que conocerse uno mismo, descubrir qué da sentido a tu vida para luego poder sumar, para luego ampliar el campo de acción, impulsado por esa siempre activa búsqueda personal de la economía y la educación.



El Club del diario Vanguardia, nos entrega una entrevista de Ima Sanchis, a este banquero, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia de 69 años; se describe como ¡un niño! Barcelonés. Casado, con 3 hijos de su primer matrimonio.



Su primer deseo lo explica de la siguiente manera: ’Desearía una república de senadores éticos e independientes. Una nueva organización social en la que cultura, política y economía son autónomas y no intervienen unas en otras. Creo que el ser humano es profundamente espiritual y no soy ingenuo, aclara, soy banquero



Preside la Casa Rudolf Steiner y es miembro del consejo asesor de Triodos Bank, lidera el proceso de formación y desarrollo de la banca ética en Latinoamérica, y divulga sobre economía consciente, empresas sostenibles y educación en valores.



Es autor de los libros ’Dinero y conciencia’, ’La Economía explicada a los jóvenes’, ’Lo que nos queda por vivir’ y acaba de publicar el primer volumen de la trilogía ¿Seres humanos o marionetas? (El grano de mostaza).



¿Por qué se hizo banquero? Contesta: ’Buscaba un camino que me permitiera comprender el mundo y actuar en él, a través del dinero, entendiendo que el dinero es trueque, es decir, relación entre seres humanos, y que se puede cambiar a las personas y el mundo.



La pregunta fuerte: ¿Es el padre de la banca ética en España? ’Empecé en el año 2000, tras 30 años en la banca tradicional. Tenía 56 años, fue la primera vez en la vida que tomé una decisión libre y sin miedo por amor a una idea. Ganar dinero es una necesidad, pero ganarse la vida es otra cosa, es darle sentido. En Japón hay 70 suicidios diarios y se ganan la vida’.



El suicido no deja de crecer en el mundo. ’La gran tragedia no es solo que 3.000 millones de personas pasan hambre, sino que hay 7.500 millones que vivirán una vida sin sentido, luchando unos contra otros; hay mucha competencia, acumulando, envenenando al planeta.



Viene el cuestionamiento fundamental: ¿Qué nos pasa? El banquero, así lo explica: ’Hemos desconectado nuestra esencia humana. Sólo vivimos en la lucha por la supervivencia, en el miedo, nos convertimos en marionetas fácilmente manipulables.



¿Será porque el miedo está en nosotros? Está el miedo o está el coraje. Está el egoísmo y la codicia o está la curiosidad. Debemos descubrir quiénes somos para poder elegir. La clave es perder el miedo. Si tú conectas con tu interior confías en la vida. Vivimos centrados en lo material y nos pensamos que es la única realidad. CONTINUARÁ.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.



