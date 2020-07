La individualidad ante el Gregarismo (II)

La vida misma es la voluntad de dominar: Federico Nietzsche



SEGUNDA PARTE



Continuamos con la entrevista sobre la doctrina que propone el banquero catalán Joan Antoni Melé, de ’hacer triunfar la individualidad frente al gregarismo reinante en el sentido de que hay que conocerse uno mismo, descubrir qué da sentido a tu vida para luego poder sumar, para luego ampliar el campo de acción, impulsado por esa siempre activa búsqueda personal de la economía y la educación’.



Repetimos, es trabajo periodístico de Ima Sanchis divulgado por el Club del diario Vanguardia. Nos quedamos sobre los conceptos de espíritu y conciencia expresados por el banquero, que en efecto son subjetivos, de ahí surge esta pregunta fundamental al entrevistado:



¿El espíritu, la conciencia, es algo difuso?’ Así contesta: ’El problema comienza en la educación. No educamos para ser ‘plenamente humanos’, sino que educamos en el miedo a la vida. Educamos a los niños diciéndoles que tienen que estudiar porque si no el día de mañana no encontrarán un trabajo en el que puedan ganar dinero’.



’¿A todo progenitor le preocupa eso?’ a ello denuncia: ’El miedo nos convierte en marionetas, y de esa forma les arrebatamos en la infancia lo que es más valioso y sagrado: el derecho a vivir una vida con sentido, una vida con iniciativa propia, y les convencemos de que deben adaptarse al mundo actual’.



’Ya sabe: ¿adaptarse o morir?’ Seguramente basado en la filosofía de Federico Nietzsche, tan ampliamente conocida en su obra cumbre ’Así habló Zaratustra’, fundamenta su doctrina de una banca con ética en esta y en las siguientes contestaciones: ’Este mundo está enfermo, si nos hacen caso, acabarán igual de enfermos que nosotros. En una sociedad que está llena de corrupción, de destrucción y de violencia nadie se pregunta cómo educamos a aquellos niños para que hoy sean adultos corruptos, violentos y destructores del planeta’.



’Sería una buena reflexión’. ’Además, con el exceso de tecnología a edades inadecuadas, estamos creando generaciones de espectadores de la vida, incapaces de tomar decisiones libres que aporten soluciones a los problemas que tenemos planteados, y esperando siempre que alguien haga algo, o que el papá Estado los resuelva. Se nos mantiene en un estado de adolescencia perpetua.



¿Qué propone?’ ’Hemos permitido que organismos económicos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, decidan, a través del informe PISA –Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes-, qué es lo importante en la educación, y hemos ido marginando todas las humanidades, olvidando que se llaman así porque nos hacen humanos, y que cuando una sociedad las pierde se deshumaniza en poco tiempo’. CONTINUARÁ.



