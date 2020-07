La individualidad ante el Gregarismo (III)

El niño es inocencia y olvido, un nuevo comenzar y un juego, una rueda que gira sobre sí, un primer movimiento, una santa afirmación: Federico Nietzsche



TERCERA Y ÚLTIMA PARTE



Concluimos la entrevista al banquero catalán Joan Antoni Melé, quien propone ’hacer triunfar la individualidad frente al gregarismo reinante’ de acuerdo a una sistema bancario honesto y ético, además de cambiar los sistemas educativos para que la niñez no se afirme en el egoísmo sino en el desarrollo de su individualidad.



El trabajo periodístico es de Ima Sanchis divulgado por el Club del diario Vanguardia. Con esta pregunta la colega lo engloba todo después de que el banquero cuestiona los sistemas educativos: ¿Y este es nuestro problema actual?



Determinante contesta: ’Sí’, y luego explica: ’porque el problema de las personas que nos han sumido en las diferentes crisis de las últimas décadas, o del último siglo, no es que tuvieran bajo nivel de matemáticas, ciencias o gramática (saberes necesarios, sin duda); su problema era la falta de ética y de valores humanos.



Para mí educar es ayudar a desarrollar la individualidad pero también ayudar a pensar en los demás. Yo cada vez que he sido útil he sido feliz, pero educamos para el egoísmo: ’Mira por lo tuyo’. La transformación social solo será posible desde la transformación personal’.



’¿El mundo se estructura en el poder?’ admite ’El dinero es poder’, y luego el crítica valiente: ’Los políticos son peleles del sistema financiero, pero los bancos no son los dueños de nuestro dinero, ¿por qué les entregamos ese poder sin preguntarles qué hacen con él? Por eso tiene que haber un despertar de la conciencia pero unido al compromiso. Si solo meditas cada día no cambias el mundo’.



’¿Tenemos que actuar?’ la contestación es contundente: ’Dejar de ser marionetas. Yo no quiero estados intervencionistas que piensen por nosotros, es muy peligroso.



Votamos. Sí, y luego obedecemos. Un político no tiene que estar al servicio de su partido sino de los ciudadanos. ¿Para qué tenemos un Parlamento si sabemos lo que van a votar?, y si uno opina desde sí mismo lo expulsan del partido, es aberrante. Cuando hay alguno honesto y ve algo que no está bien se marcha pero no lo denuncia. ¡Muy mal!, porque se comprometió a defender a los ciudadanos, esos son sus compañeros’.



¿Cualquier ciudadano estaría de acuerdo? El banquero catalán concluye: ’Hemos creado una coraza emocional a nuestro alrededor, hay que atravesarla para conocernos a nosotros mismos y a los demás. Cuando me preguntan sí es posible cambiar el mundo les digo que esa no es la pregunta. La pregunta es dónde tú quieres estar. Hay que desarrollar la individualidad’.



De acuerdo, por eso el hombre fuerte que propone Zaratustra, el personaje de Federico Nietzsche: ’El hombre quiere perfeccionarse, el superhombre es el ideal del hombre’. Por el contrario, el gregarismo nos convierte en bestias o peor aún, en esclavos de una sociedad deprimente y explotadora.



