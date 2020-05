La infodemia busca afectar la convivencia entre la sociedad e impide acceso a información de coronavirus: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa, que a partir de este día se dedicarán varias conferencias a explicar el mecanismo de cómo operan los bots en redes sociales y también cómo difunden noticias falsas.



El Mandatario invitó al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, para explicar todo lo referente a la infodemia.



"Sobre la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan; ese virus que se trasmite y produce desinformación, alarma, y desde luego que afecta la convivencia social.



No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos como funciona este mecanismo del todo nuevo porque en siglos no veíamos algo así, esto tiene que ver con el avance de la tecnología y de los medios alternativos que han venido desplazando a los medios convencionales de información.



"Vamos viendo qué son los bots, cómo se contrata este servicio; quién lo ofrece, cómo funciona; se llama automatizar, así le llama Twitter".



El Ejecutivo federal, señaló que las redes sociales están siendo mal utilizadas, ya hubo respuesta por parte de Twitter sobre sus clientes y leyó el mensaje que emitió la plataforma.



’Para irnos a una revisión de fondo; yo siempre voy a estar a favor de la libertad y de las redes sociales, pero no quiero que este medio de comunicación tan importante, que surge después del manejo autoritario de los medios convencionales como una opción.



Como alternativa, como un aire fresco, se deforme y se corrompa como pasó en muchos casos, no en todos, en medios convencionales antes del surgimiento de las redes sociales.



El jefe del Ejecutivo afirmó, ’es un asunto mundial y tenemos que cuidar este medio de comunican porque se está haciendo mal uso’.



Por su parte, Jenaro Villamil llamó a la ciudadanía a no difundir noticias falsas que generan pánico, desconfianza social, incluso, en este periodo de pandemia, prejuicios en contra del personal médico.



"La infodemia no sólo es un problema de contenidos falsos, exagerados o de medias verdades; es un desafío por su rápida transmisión. Esto es el uso de algoritmos para direccionar estos mensajes a los usuarios más desinformados o temerosos".



"El negocio de los que hacen la infodemia es intoxicar las redes sociales y la intoxicación lo que genera es lo que algunos llaman la dopamina digital, es decir, si escuchamos vemos y compartimos información negativa hay un efecto en nosotros que nos hace adictivos a eso, como nos podemos hacer adictivos a los memes y a las burlas, es más perverso porque se trata de enganchar a la gente, aunque sean ridículas, el tema es que se viralice".



ESTADOS MÁS AFECTADOS POR PANDEMIA, MORELOS PUEBLA Y VERACRUZ



Al hablar de las acciones que el gobierno hace para combatir la pandemia de Covid-19 y la manera en que se están distribuyendo los diferentes insumos en los estados.



El titular del Ejecutivo dijo, que de acuerdo con las estimaciones de los especialistas los estados que próximamente se verán más afectados por la pandemia serán Morelos, Puebla y Veracruz.



’Ya tenemos la siguiente etapa, viene creciendo en Morelos, que se va actuar, en Puebla, Veracruz, son los estados en donde los especialistas consideran que vienen más casos’.



ESCUELAS YA CUENTAN CON SUS PRESUPUESTO

El Presidente dijo que 25 mil 510 escuelas ya cuentan con sus presupuestos (que van de los 150 mil pesos hasta los 500 mil pesos dependiendo del número de estudiantes), por lo que pidió invertir el dinero en construcción para reactivar la economía.



"25 mil 510 escuelas ya están recibiendo casi 5 mil millones de pesos, y quiero informar que ya pueden ir al banco, en este caso es Banco Azteca a sacar los 150, 200 o 500 mil pesos; y lo que queremos es que nos ayuden para que estas 25 mil 510 escuelas se conviertan en 25 mil 510 mil frentes de trabajo; que por la circunstancia actual no se use para hacer el preciso, para computadoras, o que llegan a ofrecer distintas mercancías.



"Que se use, es voluntario desde luego, en la construcción, ya sea en ampliar las aulas, las bardas. Es muy importante reactivar la industria de la construcción, esos son los empleos que se pueden generar 266 mil 278 empleo".



TRAS PENDEMIA TENEMOS QUE IR PENSANDO EN REAPERTURA



El Mandatario dijo, que este día habrá una reunión con en la que participarán la secretaria de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores; el doctor Alcocer, Hugo López-Gatell; la secretaria del Trabajo; el secretario de Educación.



"Para ir analizando sobre el plan de apertura, para analizar el proceso de normalidad y de regreso a clases a partir de las proyecciones que se tienen.



Ayer tuvimos reunión, a partir de eso vamos ir diciendo el regreso a clases, en que regiones, lo de la industria de la construcción, la minería, la industria de la exportación, el turismo; bajo qué condiciones, es planear el regreso a las actividades económicas.



"Hoy vamos a hacer el primer análisis sobre esta situación, estamos conscientes sobre la interrelación que hay en la producción y el comercio con Estados Unidos, México el principal socio comercial de Estados Unidos y están eslabonadas las cadenas productivas.



"En la industria mexicana nos han pedido incluso abrir con anticipación a Estados Unidos, abrir algunas líneas de producción porque ellos requieren al menos tres días para prepararse; todo se está viendo cuidando la salud, cuidando que no vaya regresar la epidemia o que vaya a haber brotes donde hay control, y todo está también considerando riesgo, número de trabajadores, el cuidado en las plantas, todo lo que implica; pero sí tenemos que ir pensado en la reapertura".