La inminente derrota de Trump

Es de creerse que en el consciente y también en el inconsciente de todos los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo, interesados o medianamente interesados en el largo proceso comicial de la gran potencia, sabe o colige el porqué de la que parece ser inminente derrota del todavía ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump.



Sin embargo no es ocioso precisar cuáles son, entre otros muchos factores, el porqué el republicano no está en el camino de la reeleción, cuando casi es una regla generalizada, salvo especiales circunstancias en la historia del país del norte.



En primer lugar la arrogancia y petulancia de Trump, que si bien le alababan los ultraderechistas que comulgaban con sus ideas gerenciales porque les beneficiaban, los otros segmentos de la población las criticaban y las aborrecían.



La imposición de una política económica basada en las ganancias millonarias del gran capital y el daño permanente a la clase media y de ahí para abajo.



Su posición criminal antiinmigrante, no obstante que él mismo es nieto de un inmigrante alemán.



Su racismo exacerbado, llevado al extremo de separar a los niños de sus padres y expulsar ilegalmente a cientos de familias con la ayuda de las fuerzas policíacas.



Sus encontronazos con la prensa fueron continuos, sus insultantes actitudes y su verborrea irrefrenable contra los reporteros y sus medios, superó todo lo previsible, no hubo muro que lo frenara.



El garrote, como arma continuamente instrumentada ante cualquier manifestación en contra de todo lo que le molestaba, con el argumento falaz de imponer la ley y el orden.



El apoyo criminal a la Asociación Nacional del Rifle, que permite la compra indiscriminada de armas, en gran medida a favor de los carteles de la droga de México y otras naciones que les asegura su poder de fuego.



Su política de salud contraria a la Ley del Cuidado a la Salud a Bajo Precio, Obamacare, implementada por su antecesor el presidente Barack Obama.



Su posición contraria a los acuerdos internacionales, sus continuas peleas con decenas de gobiernos democráticos del mundo y con los mismos organismos continentales e internacionales.



En forma absurda, la separación de su país al Acuerdo de París, sobre el cambio climático, para favorecer a las millonarias empresas contaminantes.



Y por último, entre otras muchas más, sus decisiones arbitrarias, en cuanto a la pandemia del covid19, que agobia al mundo y convirtió a su país en el más agobiado por el coronavirus, entre contagiados y muertos.



En la víspera Donald Trump cuando acusaba sin sustento, sin pruebas de un posible fraude electoral para favorecer al demócrata, las cadenas de radio y televisión cancelaron la transmisión y muchos republicanos empezaron a abandonarlo



Por todo esto y más, y cuando sólo le faltan Joe Biden, según unas cadenas televisivas 6 votos electorales y otras 17, para convertirse en el XLVI presidente de Estados Unidos, que al parecer se considera una tendencia irreversible terminamos esta entrega por el cierre de nuestro medio impreso. ¡Que todo sea para bien de Estados Unidos y de la humanidad!



