La insistencia de Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró su llamado a la ciudadanía a quedarse en casa, ya que de aquí al 10 de mayo viene lo más complicado de la pandemia del Covid-19.

’De aquí al 10 de mayo, hay que cuidarnos más, insistimos en el llamado a quedarse en casa, a cuidar a nuestras familias’, señaló durante el mensaje diario que se difunde a través de sus redes sociales.

También manifestó su preocupación por el alarmante aumento de defunciones en la entidad y que muchas personas salgan a las calles sin protección.

’En 16 días, de seis (fallecimientos) nos fuimos a 31. Creció muchísimo, creció 520 por ciento, esto es 25 casos más’, recalcó.

Y agregó: ’Estamos en la fase 3, tenemos que colaborar todos. En el gobierno del estado nos hemos repartido la chamba secretarios y secretarias para darle seguimiento a todo lo que corresponde a hospitales, a las camas Covid’.

La preocupación del mandatario estatal, es más que evidente. Corresponde a los ciudadanos poner más de su parte para detener la cadena de contagios y las defunciones en la entidad.

A los alcaldes les pidió esforzarse más para disminuir la movilidad, ya que las personas contagiadas y que no presentan síntomas pueden contagiar a otros sin darse cuenta.

ENTRE OTRAS COSAS… No cabe duda que el Covid-19 no respeta sexo, edad ni condición política, religiosa o ideológica.

Este lunes se dio a conocer que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio positivo por coronavirus.

A través de un comunicado, la dependencia informó que desde el pasado 20 de abril la funcionaria de la ’Cuarta Transformación’ recibió el diagnostico positivo, pero que se encuentra en excelente estado de salud y que no presenta síntomas graves.

Asimismo, señala que se mantiene aislada ’sin dejar de atender’ los asuntos correspondientes a su cargo.

