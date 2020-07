La integración de los Concejos Municipales debe hacerse con transparencia: Sharon Montiel

La integración de los Concejos Municipales debe hacerse con transparencia y tomando en cuenta paridad de género, a jóvenes e indígenas: Sharon Montiel, presidente del PES Hidalgo



Juan Ricardo Montoya



Sharon Montiel Sánchez, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH) se pronunció a favor de una máxima difusión por parte de la 64 legislatura del Congreso de Hidalgo sobre el método que al final determinen los diputados para la integración de los Concejos Municipales que a partir del próximo 5 de septiembre asumirán de forma temporal la administración de cada uno de los 84 municipios de la entidad, toda vez que a consecuencia de la contingencia sanitaria provocada por el Covid 19, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó suspender de forma temporal el proceso electoral para elegir autoridades municipales por lo que no se cuenta con alcaldes electos.



En entrevista para la revista Líderes Políticos, Sharon Montiel puntualizó en señalar que ’el PESH es respetuoso de los trabajos que realiza la actual legislatura y es consciente del papel importantísimo que deben jugar nuestros diputados y su deber claro de servir al pueblo’.



No obstante, dijo que es necesario que en la designación de los integrantes de los Concejos Municipales es vital ’quitar el tema de buscar beneficios para grupos políticos; para elites e incluso para colores partidistas. Tenemos que ser bien claros de que la responsabilidad del congreso local es la que va a garantizar paz y tranquilidad a todo lo largo y ancho del territorio hidalguense’.



Por ello, Sharon Montiel enfatizó que la conformación de los concejos debe ser mediante ’un procedimiento transparente, certero y con legalidad’.



Aunque reconoció que en la Constitución Política del Estado de Hidalgo no se establece una metodología sobre la forma en que se deberán integrar los concejos municipales, la máxima líder del PESH en la entidad manifestó que los legisladores deben evitar posibles señalamientos en torno a que hubo favoritismos, o que se fue parcial.



’Los diputados deben tener un trabajo impecable para buscar y seleccionar los mejores perfiles para que quienes formen parte de los Concejos Municipales puedan gobernar a los municipios’.



Tras recalcar que a partir del próximo 5 de septiembre todos los presidentes municipales de la entidad terminan su gestión, Sharon Montiel recordó que, a partir de ese día, 84 Concejos Municipales deberán asumir el cargo de manera temporal por lo que recordó a los legisladores que ’ya queda muy poco tiempo para recibir y reunir toda la documentación que permita tener cumplidos o satisfechos los requisitos de elegibilidad’ de que quienes serán parte de estos órganos.



Ante ello, exhortó a los diputados para que comiencen ’a hacer la incorporación de todo el trabajo que se ha hecho precisamente en la participación política de todos los ciudadanos’.



Puntualizó que además se deberá respetar lo que se establece en el artículo128 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo de tomar en cuenta la paridad de género, inclusión de indígenas y de jóvenes. Estos últimos ’siempre y cuando tengan mayoría de edad y tengan vigentes sus derechos políticos electorales.



Sobre el planteamiento de algunos legisladores de que el Congreso de Hidalgo emita una convocatoria dirigida a la ciudadanía para que se inscriban como aspirantes a integrar los Concejos Municipales, Montiel comentó que el PESH sugiere que más bien se atienda ’al principio que marca la materia electoral y que no debe pasar por desapercibido por los integrantes de la actual legislatura local que se llama máxima publicidad’.



De acuerdo a Montiel, la máxima publicidad consiste en que se dé a conocer de manera masiva a través de los medios de comunicación y las redes sociales el método que al final los diputados elijan para integrar los Concejos Municipales, así como el sustento legal y de certeza con el que se sustentan.



Puntualizó que el método que se escoja para la conformación de esos órganos colegiados, ya sea a través de una convocatoria abierta o una designación directa debe ser ’fundada’.



’Entonces, la opción que decidan, para justificarla deben argumentarla para darles tranquilidad a los ciudadanos, dejando en claro que será un procedimiento abierto y que toda la ciudadanía tendría toda la posibilidad de participar’.



Agregó que ’desde allí se va a empezar a hacer una división la cuál es el motivo por el que algunos ciudadanos no tendrían derecho. El impedimento no existiría si todos tuvieran en vigencia sus derechos políticos electorales’.



’El único y máximo requisito que se pide para la conformación de los Concejos Municipales es que sean residentes del municipio. Por ello, los diputados deben ser muy cuidadosos de que otros requisitos van a establecer ya que no pueden ir más allá de lo que marca la Constitución para la integración de los ayuntamientos’.



Sobre la petición del dirigente del PAN en Hidalgo, Cornelio García Villanueva de que el Congreso de Hidalgo ponga a votación y apruebe a la brevedad posible una iniciativa de la diputada local de ese instituto político Claudia Lilia Luna en la que propone una metodología bien establecida para la conformación de estos concejos, lo cual de acuerdo a algunos legisladores de otros partidos, en particular del llamado Grupo Universidad inserto en Morena, quienes han expresado de que ya no hay tiempo para hacerlo, además de que generarían aglomeraciones en la sede del poder legislativo, Sharon Montiel comentó que ’no todas las convocatorias implican acudir de forma física y hacer una conglomeración de personas’.



Dijo que hay convocatorias que se pueden hacer de forma digital y otras más en medios de comunicación impresos, el Canal del Congreso o el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo para que la ciudadanía tenga conocimiento de las mismas.



Se le cuestionó si en el PESH existe la percepción de que la fracción de diputados de Morena -integrada por 10 legisladores de la facción del Grupo Universidad y otros 7 de la corriente de Morenistas Puros- que representan la mayoritaria en la 64 legislatura local, pudieran recurrir a la imposición de integrantes de la mayor parte de los Concejos Municipales, Sharon Montiel reconoció que existe ’la posibilidad’.

Por ello recordó a los legisladores que ’si bien llegaron a las curules a través de determinado color partidista, el cual les abrió las puertas para postularlos, desde el momento en que toman protesta, su obligación es representar y trabajar a cada uno de los ciudadanos hidalguenses’.



’Entonces se deben olvidar ya en estos momentos de beneficios partidistas; de favoritismos exclusivos a grupos políticos y hacer un trabajo profesional para la ciudadanía hidalguense’.



Dejó abierta la posibilidad de que el PESH pudiera impugnar la conformación de los Concejos Municipales en caso de que no se cumpla con la ley o se detecten lagunas en su integración.



Sin embargo, Montiel reveló que el PESH instruyó a la diputada Jajaira Acéves -la única que representa a la fracción de ese partido en el congreso local luego del desconocimiento como integrante de la misma de Crisóforo Rodríguez por haber participado en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura de ese partido por la alcaldía de Tianguistengo- que este pendiente de las iniciativas que se presenten y que tras un análisis minucioso de las mismas ’busque consensos.



No es tiempo de ser radical, ni de segmentar. Es el momento de que todos los diputados deben trabajar de forma conjunta e impecable.’



En otro tema, Sharon Montiel dijo que en caso de que los órganos electorales decidan reanudar el proceso electoral, su partido se encuentra listo para competir.



Recordó que el pasado mes de marzo junto con Morena, el PT y el Partido Verde, el PESH registró ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo ir en candidaturas comunes con esos institutos políticos en 25 municipios, y en los cuales su partido va a designar a los candidatos en 6, Agua Blanca, Metepec, Zapotlán, Tianguistengo y Emiliano Zapata.



En el caso de Tianguistengo, de donde es originario el diputado Crisóforo Rodríguez, quien a pesar de haber llegado a la diputación por la vía plurinominal por el PESH se inscribió en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura de ese instituto político para la Presidencia Municipal de ese partido, Sharon Montiel descartó que su partido lo vaya a postular.



Relató que en la mesa de negociaciones que sostuvo con la dirigencia nacional de Morena y los otros partidos para formalizar todo lo relativo a las candidaturas comunes, Sharon Montiel aseguró que ’fuimos nosotros’ los que solicitamos designar al candidato en Tianguistengo.



Dijo que además de la deslealtad al PESH en que incurrió Crisóforo Rodríguez al buscar la nominación de Morena, también se tomó en cuenta para negarle la candidatura, pese haber logrado la curul por la vía plurinominal, lo que implicó un porcentaje de votación obtenido por el partido y no propiamente por Crisóforo, el legislador no ha devengado el sueldo que recibe de la ciudadanía al no promover iniciativas y solicitar de forma constante licencias para evadir ir a las sesiones.



Por ello el PESH decidió desconocerlo y negarle la candidatura para la alcaldía de Tianguistengo, gobernado actualmente por Febronio Rodríguez Villegas, hermano del diputado local.