La International Chamber of Comerse (ICC) mundial y su comité en México posponen celebraciones por 100 aniversario que se realizaría en la CDMX

Ante la emergencia global relacionada con la pandemia del COVID-19 y el posible cierre de fronteras, la International Chamber of Commerce México (ICC México), en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la ICC Mundial, tomaron la difícil pero responsable decisión de POSPONER su Cumbre Global del Centenario programada para el próximo martes 17 de marzo en la Ciudad de México, que reuniría a representantes de todo el mundo para definir la responsabilidad del empresariado ante los grandes retos que enfrenta la sociedad global.



María Fernanda Garza Merodio, presidenta de ICC México señaló que "lo más importante es preservar la salud de los integrantes de nuestra institución, además de evitar que alguno de nuestros expositores o participantes quede atrapado o expuesto ante las restricciones de viaje provocadas por esta emergencia’.



La empresaria comentó que desafortunadamente los desarrollos recientes relacionados con la pandemia de COVID-19 han afectado significativamente los planes para las celebraciones de nuestro 100 ANIVERSARIO, que se llevarían en la Ciudad de México la próxima semana.



Garza Merodio calificó esta decisión como "responsable" y a su vez informó que la nueva fecha se decidirá en junio del presente año, una vez que el Consejo Mundial de la ICC se reúna en su sede de París, Francia para tal efecto.



La presidenta de la ICC México y miembro de la Comisión Ejecutiva Mundial de dicho organismo, aprovechó para mandar un mensaje a las empresas y a los gobiernos del mundo a ser muy responsables con las decisiones de política económica que deberán tomar para garantizar lo mismo la salud pública, que la viabilidad de la economía global y de sus respectivos países.



"Tengo la plena seguridad que cerrar las fronteras no es la ruta correcta", enfatizó María Fernanda Garza, pues el mensaje que se envía no corresponde a la integración global de la economía y a los efectos potencialmente dañinos (aún no cuantificados) a la economía mundial.



