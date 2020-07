La interrupción legal del embarazo permitirá garantizar el derecho a la protección de la salud y vida de las mujeres : CODHEM

Toluca, Estado de México, 31 de julio de 2020.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), reitera su llamado a la LX Legislatura local para emitir una ley que norme la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), basada en una amplia discusión y análisis con criterios científicos, de justicia e igualdad en el marco de la defensa del derecho a la protección de la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a fin de garantizar su vida y su dignidad, sin ser criminalizadas.



La Codhem enfatiza que la aprobación de la ILE atendería un problema de salud pública y sería la expresión plena de los derechos que tienen las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses a una vida saludable, a decidir sobre su cuerpo y sobre cuándo y cuántos hijos tener, porque en la actualidad, se ven orilladas a interrumpir un embarazo en condiciones clandestinas que ponen en riesgo su vida, lo que a su vez redunda en costos que afectan los sistemas de salud, generan el incremento de la mortandad materna y profundizan la brecha de desigualdad.



Tener una ley, detalla el Organismo defensor, contribuirá a erradicar la criminalización y la privación de la libertad de personas involucradas en hechos de esta naturaleza, pues si bien en el Código Penal estatal existen cuatro supuestos para interrumpir el embarazo -cuando deriva de una acción culposa, por violación sexual, por poner en peligro de muerte a la mujer o porque el producto tiene alteraciones genéticas y congénitas-, está pendiente incluir el derecho que tiene toda mujer a elegir o no la maternidad, es decir, a decidir sobre su cuerpo.



Al reiterar el llamado a la LX legislatura mexiquense, precisa que la aprobación de la legislación en esta materia no implica que la ILE se convierta en una práctica descontrolada, ya que la norma debe contener medidas de concientización, educación sexual y reproductiva, con acciones y servicios de orientación para la elección y suministros de métodos anticonceptivos dirigidos a la población en general y en especial para los sectores adolescentes y juvenil.



De esta forma, se avanzará en la reivindicación de los derechos de las mujeres a la no discriminación, a la igualdad y a tomar decisiones de carácter individual, íntimo y personalísimo sin que sea criminalizada como actualmente sucede por tener leyes derivadas de la cultura machista que impide la libre actuación y decisión de las mujeres en general, puntualiza la Codhem.