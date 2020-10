La izquierda, siempre igual

En México se creyó muy poco en la posibilidad de que la izquierda accediera al poder político, mediante el respaldo popular en las urnas. La razón, las diferencias que desde siempre han existido entre los personajes que han militado dentro del esquema de las izquierdas.



Los enfrentamientos, las diatribas, las purgas, las descalificaciones entre ellos mismos es un reflejo de lo que siempre ha sucedido desde los remotos tiempos en que el Partido Comunista tuvo registro y compitió en elecciones presidenciales en las décadas de los 30.



Después de eso, la izquierda se relajó y desapareció del mapa electoral, ya que fue proscrita por el gobierno, hasta que Vicente Lombardo Toledano obtuvo el respaldo de su amigo Miguel Alemán para presentar un partido con cierta tendencia de izquierda.



Mientras estuvo en el ostracismo, la izquierda era mínimamente representada por pequeños grupos, simpatizantes unos del stalinismo y otros fervientes seguidores del trosquismo, como dan cuenta las diferencias entre Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.



Fue ya a mediados de la década de los 70 que se decidió darle el registro al entonces Partido Comunista de México, pero al mismo tiempo se dio paso al Socialista de los Trabajadores y después al Revolucionario de los Trabajadores y al Mexicano de los Trabajadores, que competían por el voto de los simpatizantes de izquierda con el ya longevo Popular Socialista. Sin embargo, ninguno de ellos logró la comunión con los ciudadanos, siendo hasta el nacimiento del PRD cuando la izquierda consiguió notoriedad.



Dentro del PRD se fusionaron una serie de corrientes, ya que poco a poco desaparecieron los otros organismos de izquierda, por lo que se pensó que el PRD podría ser el partido del futuro, lo que no sucedió así.



Al interior del Partido de la Revolución Democrática surgieron las ambiciones personales y de pequeños grupos que fueron posicionándose hasta que uno de ellos consiguió convertirse en la corriente mayoritaria y fueron marginando a las otras, lo que provocó una fuerte escisión que llevó a la creación del Movimiento de Regeneración Nacional que logró su registro para competir en 2015, llevándose a una muy nutrida militancia de perredista y tres años después logró el anhelado poder.



Si algo distinguió al PRD durante esos 25 años de supuesta unidad de la izquierda fueron las pugnas por la dirigencia nacional del partido, donde se escenificaban fuertes disputas, descalificaciones, guerra sucia, fraudes electorales y acusaciones de todo tipo.



Con la llegada de Morena al poder y su primera elección para dirigente nacional, las cosas no han cambiado y como habrían de hacerlo, si los que disputan el liderazgo del partido son casi los mismos que antes lo disputaban en el PRD.



La selección de Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky para competir por la vía de las encuestas, desató nuevamente las pasiones dentro de los aspirantes y se sumó a la larga disputa y señalamientos que Porfirio inició contra Delgado y Marcelo Ebrard.



Ahora tocas a las tres casas encuestadoras seleccionadas realizar un sondeo que no deje dudas sobre las preferencias hacia el ganador de esta contienda.



Muñoz Ledo se siente el ganador y se ufana de actuar contra el secretario de Relaciones Exteriores y el coordinador de los diputados de Morena, en lo que respecta a su militancia, por lo que queda claro que el enfrentamiento continuaría de salir triunfador en la lucha por la presidencia del partido.



Solo resta esperar para saber quién asumirá la dirigencia nacional del partido el próximo 12 de octubre.



Comienzan las apuestas en la competencia por las candidaturas de Morena para los gobiernos estatales del próximo año. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, anunció que le interesa competir con la bandera del Movimiento de Regeneración Nacional en Sonora. Pablo Amílcar Sandoval (hermano de Irma Eréndira) renunció a la delegación del gobierno federal en Guerrero, para estar en disponibilidad de ser nominado candidato en aquella región.



