La JAPEM apuesta por innovación social en asistencia privada para la atención de grupos vulnerables

Participan más de 240 representantes de Instituciones de Asistencia Privada de todo el país, convocadas a través de las Juntas de Asistencia.

• Reconocen las Juntas de Asistencia la necesidad de innovar para combatir a la pobreza.



Toluca, Estado de México, 23 de junio de 2020. Con el objetivo de abrir oportunidades de vinculación y mayor capacitación a instituciones altruistas, la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos (Conajap) de 11 estados de la República, implementó la realización de un webinar de capacitación nacional para el desarrollo de temas fundamentales en su actuar.



En este tenor, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, coordinó la capacitación nacional con el tema ’Innovación Social en Instituciones de Asistencia Privada’, impartida por Humberto Muñoz Grandé, Coordinador del Doctorado en Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac México Norte.



’La pandemia del virus SARS-CoV-2 exige una mayor eficiencia para atender a los grupos vulnerables, es decir, hacer más con menos recursos; en este sentido, la asistencia social ha estado siempre asociada con el combate a la pobreza, lo cual no está centrado exclusivamente en la dimensión económica, sino en la dignificación de la persona beneficiaria como agente generador de su propio desarrollo’, señaló Alfonso Naveda Faure, Secretario Ejecutivo de la JAPEM.



Con la presencia de más de 240 representantes de Instituciones de Asistencia Privada (IAP) de los estados de Campeche, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sonora, Yucatán y Estado de México, el ponente Humberto Muñoz destacó que a partir de la pandemia se han generado nuevos perfiles del umbral de pobreza, que tienen que ver con el acceso a una alimentación sana y suficiente, acceso a servicios de salud, a la educación, de manera que las Instituciones altruistas tendrán que ofrecer respuestas innovadoras y sostenibles.



’Lo más importante es no confundir la asistencia social con asistencialismo, para no generar dependencia, sino retar al beneficiario con la corresponsabilidad’, destacó Muñoz Grandé, quien agregó que las IAP cuentan con una gran experiencia en materia de innovación social y en la implementación de proyectos de desarrollo sustentable.



El ponente mencionó su trayectoria de trabajo en conjunto con la JAPEM, ya sea mediante la impartición de cursos y talleres, en el acompañamiento y evaluación de los proyectos sociales del Programa de Acciones para el Desarrollo, apoyo que ofrece el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, e incluso la edición de una obra diagnóstica del impacto de la labor de las IAP en la entidad.



Finalmente, el Secretario Ejecutivo de la Junta expresó que a las Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos corresponde la tarea de incidir en las políticas públicas sobre los modelos sociales de intervención que tienen las IAP en los diversos ámbitos de su labor social, así como buscar los mecanismos para que el marco jurídico de las acciones de las Instituciones constituidas cuente con mayor permeabilidad social.



’Por parte de las Juntas de Asistencia, y especialmente de la JAPEM, refrendamos nuestro compromiso por trabajar mano a mano con las IAP, siendo un puente entre ellas y la administración pública estatal’, apuntó Naveda Faure.