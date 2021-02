La Jornada #Pueblo y autoridades deben definir candidatura de Salgado Macedonio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que debe ser el pueblo y, en su caso, las autoridades, las que definan el destino de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura de Guerrero, y no los linchamientos políticos, mediáticos o la politiquería.



El legislador con licencia fue acusado de abuso sexual y hay una denuncia al respecto en la fiscalía de la entidad.



En la conferencia de prensa, a pregunta expresa, el presidente reiteró lo dicho en otras ocasiones en el sentido de reservarse su opinión, aunque repitió que se trata de un episodio en el marco de una contienda electoral.



’Yo no opino, ya di mi punto de vista en una ocasión. Ya dije que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. Yo no tengo por qué opinar en este caso’, manifestó.



Reiteró que hay que tener confianza en las decisiones del electorado y de los propios integrantes del partido que lo postula (Morena).



’Ya mencioné de que primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide, si se hacen encuestas y la gente dice estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero, se tiene que respetar, porque la política es asunto de todos, no de las élites’, indicó.



En ese punto defendió la decisión tomada a partir de encuestas.



’Yo establecí desde que fui dirigente en partidos que lo mejor era la realización de las encuestas para preguntarle a la gente. Eso hay que tomarlo en cuenta porque si no estamos juzgando sin elementos.



"El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, los guerrerenses, ellos, la mayoría mediante procedimientos democráticos y darle la confianza a la gente porque sabe lo que conviene’, respondió.



En cuanto a las denuncias, dijo que si alguien comete un delito, pues en las instancias correspondientes se tiene que denunciar y buscar que se castigue , lo otro – expresó- es ‘quítate tú para ponerme yo’ y la politiquería, y también los intereses porque en todo esto pues siempre hay que preguntar ‘y de parte de quien’, que la justicia actúe y que se vea si existen elementos pero también se conozca cuál es el contexto porque estamos hablando de una elección.



’No hay que meternos en eso, la gente (que decida) y si no, la autoridad’, señaló.



El presidente reiteró que cuando hay elección hay intereses para impedir que alguien se postule o gane.



’Sí, es como para preguntar ‘y de parte de quién’ siempre hay acusaciones pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones, de todo tipo.



Corresponde a la autoridad resolverlo y cuidar que no se utilicen estos casos con propósitos políticos electorales o politiqueros o ‘no quiero que sea el porque a mí me tocaba’ aunque no quiso el pueblo de Guerrero o de otro partido que quieren debilitar al rival’, señaló.