La jugada de Ángel Aguirre

Todo hace pensar que se perfila una alianza entre PRD y PRI.

¿O será que ya está amarrada?

Al menos eso se infiere cuando se observa que Ángel Aguirre haya ubicado a un cuadro en la dirigencia perredista y uno en la dirigencia priista en Acapulco.

Según encuestas, si el PRD no logra agruparse con otros partidos, en la próxima elección podría hasta perder su registro.

Y Aguirre ha sido uno de los personajes perredistas que más ha insistido en una alianza partidista para participar en la elección del 2021.

Otros mantuvieron la esperanza de que Morena les guiñara el ojo.

Pero se quedaron con las ganas.

Y es que resulta paradójico que aunque muchos dirigentes de Morena provienen del PRD, PRI y MC ahora se muestran como los peores enemigos de éstos.

Tal parece que esa es la mejor manera de renegar de su pasado y entre más odio muestren por aquellos que fueros sus compañeros partidistas, más pronto eximirán sus culpas.

Quizá no sea cierto de que el PRD pueda perder el registro, pero la verdad es que muchos no van a querer arriesgarse a comprobarlo.

Así que veremos si algunos líderes de tribu aún sostienen el discurso purista de no querer hacer alianzas más que con los partidos de izquierda o terminan por aceptar la realidad: la dependencia que tienen de otros partidos para subsistir.

Será Alberto Catalán Bastida quien dirigirá a este partido en el próximo proceso electoral, como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, quien lanzó el llamado a su militancia y a los dirigentes municipales a no decaer en el ánimo y tampoco en ofertas o tentaciones políticas ajenas a su partido.

Complicado de lograr, pero su discurso versó en la unidad, ánimo y confianza en su fuerza electoral.

Además prometió hacer del PRD una opción electoral en el estado, al asegurar que las elecciones del próximo año reposicionaran a su partido: el PRD.

Invitó a quienes decidan regresar a que pueden hacerlo, porque las puertas del PRD están abiertas.

Mientras, en el PRI le toman la protesta a uno de sus fieles cuadros de Ángel Aguirre, a Sofío Ramírez Hernández, como dirigente del priismo en Acapulco, con lo que se piensa que se perfila una alianza para lanzar a la presidencia municipal al exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

Y será Sofío quien acomode las piezas para que eso sea posible.

Este paso podrá ser posible debido a que en el caso Ayotzinapa, está quedando claro que las acciones que realizó su gobierno fueron las adecuadas, y quienes hicieron el cochinero legal y político fueron autoridades del gobierno federal, algunas de las cuales ya cuentan con orden de aprehensión.

¿A eso se refería Rogelio Ortega, quien para mostrar su admiración por Ángel Aguirre, lo calificó como un tanque de la política?

En fin, veremos cómo se mueven las piezas del ajedrez político en los siguientes días.