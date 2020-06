La Junta de Conciliación y Arbitraje realiza 93 convenios de modificación de condiciones de trabajo

Se han celebrado cuatro pláticas conciliatorias virtuales, tres han culminado en un convenio que se firmarán posteriormente en las oficinas de la Junta.



Tlalnepantla, Estado de México, 22 de junio de 2020. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, Jesús Farías Muñoz, informó que con el objetivo de conservar las fuentes de empleo, durante el periodo de confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, se han realizado 93 Convenios de Modificación de Condiciones de Trabajo.



Dijo que gracias al diálogo y tras alcanzar un acuerdo de voluntades entre ambas partes, se logró entablar los 93 convenios en beneficio de 9 mil 266 trabajadores que pudieron haber perdido su fuente de ingreso.



Durante este momento en que la situación económica no es la mejor, los convenios surgen por la necesidad de salvaguardar las relaciones laborales mientras se protege la salud de las y los trabajadores mexiquenses, al tiempo que se limita el impacto económico en las empresas, explicó.



El Presidente de la Junta del Valle Cuautitlán Texcoco, que atiende los conflictos laborales provenientes de 58 municipios del Estado de México, indicó que también se han buscado maneras alternas para continuar con la labor, por ello, se han celebrado cuatro pláticas conciliatorias virtuales.



Los convenios virtuales se comenzaron a celebrar desde el cuatro de junio, tres de los cuatro realizados han culminado en un convenio que se firmarán posteriormente en las oficinas de la Junta, tomando en cuenta las medidas sanitarias correspondientes, añadió.



Farías Muñoz también destacó que durante el periodo de emergencia sanitaria, se estableció como acción extraordinaria, guardias por parte de los servidores públicos en las sedes de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Texcoco, que han permitido celebrar otros 364 convenios sin la necesidad de entablar juicio laboral, en beneficio de 434 trabajadores, a quienes se les ha entregado recursos por 25 millones 884 mil 16 pesos.



Este tipo de acciones permiten seguir trabajando a distancia, en apoyo de las y los trabajadores mexiquenses y sus empleadores, en un clima de equidad, confidencialidad, imparcialidad y honestidad, con el objetivo de poner fin a las controversias de manera satisfactoria, pacífica y duradera, concluyó.



