La justicia no es asunto de fe

Al ’dicho’, por donde quiera que se le vea o analice, no se le debe ni puede considerar como una prueba, muchos menos factor determinante para declarar culpable a una persona en investigación judicial o juicio.

La justicia no es un asunto de fe, no se trata de creer o no en los ’dichos’ de una persona, sin importar de quien se trate, así sea el mortal común o la máxima autoridad de un país.

Veamos que definición tiene la Real Academia Española de ’dicho’:

1. adj. Mencionado antes. Dicho individuo. Dichas tierras.

2. m. Palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal. Dicho agudo, oportuno, intempestivo, malicioso.

3. Ocurrencia chistosa y oportuna.

4. Declaración de la voluntad de los contrayentes, cuando el juez eclesiástico los examina para contraer matrimonio.

5. coloq. Expresión insultante o desvergonzada.

En ninguna parte se conecta, liga o aproxima el ’dicho’ a la prueba, no es prueba y por lo tanto es improcedente darle esa categoría, como en ocasiones sucede en la política, en los medios y hasta en el sistema de justicia.

Sería injusto que por un mero ’dicho’ se repruebe o condene a una persona. Es obligado que se tomen otros elementos de modo, tiempo y lugar, contrastar con otras versiones, con verdaderas pruebas, con hechos, para no caer en abusos o falsas imputaciones.

Un ’dicho’ falso puede tener graves consecuencias, deteriora, causa daño al aludido, a su familia y a su entorno. Puede ser destructivo y hasta de consecuencias fatales, hay antecedentes.

Habría que exhibir a quienes se caractericen por darle un valor probatorio al solo ’dicho’, llamar a la reflexión, a la ética, para que no se engañe ni se quiera confundir a la sociedad.

Medios, comunicadores, juzgadores, tendrán que actuar de acuerdo con reglas y leyes, para no lastimar a nadie injustamente. Evitar darle categoría de prueba al ’dicho’.

Sería ideal someter al detector de mentiras a quienes inventan historias y ’dichos’ denigrantes.

¿Por qué no darle más uso al detector de mentiras?

Ya hay demasiadas mentiras en el ambiente, asfixian la convivencia, lastiman impunemente.

En septiembre próximo arranca el año electoral, vienen las campañas políticas y seguramente acciones para desacreditar al adversario.

Las autoridades deberán de ser cautelosas, oportunas y justas para atajar actos extremos, hacer valer el Estado de Derecho. Y los medios, distinguir la información de la manipulación.

El mero ’dicho’ no es una prueba y mucho menos la justicia es asunto de creencias, no es asunto de fe.

