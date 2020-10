La justicia no se consulta", dice Ministro Laynez Potisek e insiste en inconstitucionalidad

NACIÓN 01/10/2020 15:31 Redacción ACTUALIZADA 18:21

MÁS INFORMACIÓN



ministros de la corte

Así votaron los ministros de la SCJN para declarar constitucional la consulta para enjuiciar expresidentes



El ministro Javier Laynez Potisek indicó que no coincide con los argumentos de quienes se pronuncian a favor de la consulta y quienes han pedido replantear la materia de la misma para ajustarla a la Constitución.



Al exponer su postura durante la sesión, el ministro declaró que la materia de la consulta es inconstitucional.



"La justicia no se consulta, los jueces no son nombrados para ganar popularidad", dijo el ministro.



"Yo no tengo duda de lo que significa la participación de la sociedad y creo que eso no está a discusión, hay muchas formas de consultar a los ciudadanos".



También lee: SCJN declara constitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes



Finalmente expuso que el sentido de su voto era a favor de declarar inconstitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes.