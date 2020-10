LA JUVENTUD VULNERABLE QUE LA POBREZA NO DEJA CRECER

’El Estado moderno, mantiene eficazmente el monopolio de la violencia como primera condición para garantizar la paz interna o seguridad estatal, junto con ello la organización del Estado debe ser democrático para asegurar ante todo, los derechos civiles y políticos, para una sociedad más igualitaria.’ Roberto de BOBBIO.

La juventud en el Estado de México concentra un alto porcentaje de la problemática juvenil total del país: aquí hay más desempleados, marginados de la educación superior y media superior, afectados por las drogas, la violencia, presos, víctimas de la inseguridad pública y la desintegración familiar. De 94 millones de electores el 38% son de 16 a 40 AÑOS. POBREZA NO DEJA CREER. Solamente el 19% de los mexicanos no es pobre ni es vulnerable a serlo por carencia de servicios tal cual señala CONEVAL. El proceso electoral del 2021 votaran más de 5.5 millones de jóvenes. La pobreza provoca con su desigualdad que el desarrollo se ralentice, pues quienes viven bajo esas condiciones buscan la supervivencia más allá de generar valores agregados que generen riqueza a la nación. Y se lucra con los programas para fines partidistas en lugar de ser un instrumento que iguale oportunidades ante los menos favorecidos.



los jóvenes que lograron concluir la educación superior, advierte que pese a tener uno de los mejores niveles educativos, son más vulnerables al desempleo un rango de edad entre 25 y 34 años no tiene trabajo, mientras sólo 3.4 por ciento se encuentra en esta situación entre los adultos de 32 a 44 años. En base al ingreso y al consumo es la forma más fácil de los gobiernos en establecer sus focalizaciones ante sus gobernados del ingreso .Esta disparidad de ingresos ,a la perdida de la calidad de vida y de bienestar , la dificultad creciente para conseguir empleo conforme avanza la edad se ven reflejadas en las cifras de pobreza. Sí a eso se suma la crisis en los sistemas de bienestar social, el panorama es desolador. La crisis del 2009 y hasta la fecha con la pandemia del Covid-19, ha producido desesperanza y temor a una realidad social de un sistema de salud y seguridad colapsado.



El Estado con su terquedad de sostener las líneas de la macroeconomía que ha producido a través de la de la deuda masificó la miseria y pulverizó la estabilidad del constitucionalismo ’ESTADO DE DERECHO’. El carácter opresivo de las ’democracias excluyentes’ forjadas en los años previos. Esos regímenes convalidaron el empobrecimiento popular y consumaron una gran transferencia de ingresos del anterior gobierno, validando el castigo al consumo del crédito, a 6 meses bajan las tasas de interés, al grave problema de liquidez de créditos y tasas usureras 2020. Estos regresivos efectos fueron minimizados por los autores que promovieron los acuerdos de transición pos-dictatorial. Suponían que el constitucionalismo abriría las compuertas del bienestar, desconociendo las consecuencias de perpetuar estructuras económico-sociales inequitativas y adversas al desarrollo. Son una sociedad altamente vulnerable a las adicciones y porque carecen de una política efectiva de prevención. En relación con México ante la situación de que nuestra juventud está pasando en un estado de vulnerabilidad ante la delincuencia y consumo de drogas con su distribución en nuestro municipio Texcoco en niveles de incremento. Los jóvenes de 12 a 16 que están en proceso de desarrollo físico, psicológico. 1.- el consumo de inhalantes 2.-el consumo de mariguana 3.- consumo de cocaína. La estrategia política y de gobierno que permita ser el eje de implementación de políticas de prevención al consumo de sustancias toxicas. Así como reglamentar en forma muy estricta la venta en las tiendas de solventes a los jóvenes menores de edad, y establecer las sanciones en el bando de gobierno.



Prevención social: disminuir factores de riesgo para evitar delinquir, los elementos familiares, rígidos, educación, drogas, escuela, desarrollo social que eleva la calidad de vida y humano, disuadir conductas. Evolutivo. Factores endógenos y exógenos, biológicos, de raza, de género, de riesgo de la conducta, el alcoholismo, escuela el delito es multifactorial. Chomsky: la crisis del coronavirus pudo haberse prevenido, de haber tenido líderes políticos auténticos.



LA JUVENTUD: Washington – Con un tono de alarma, esta semana la Casa Blanca lanzó una nueva campaña para ’concientizar’ a la sociedad sobre los alcances y consecuencias de la ’epidemia del consumo de opiáceos’ en los 50 estados de la Unión Americana. ’El consumo de heroína y de otras drogas ilícitas derivadas del opio, está arrasando con la vida de nuestros jóvenes’, dijo Michael Botticelli, director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca (ONDCP).Más conocido a nivel mundial como el zar antidrogas de Estados Unidos, Botticelli omitió decir que el aumento en el consumo de heroína entre sus jóvenes es por el fracaso de su labor y en general de la llamada guerra contra las drogas. Los principales consumidores de heroína, la droga que está de moda, son jóvenes blancos o anglosajones.



La segunda, ’un incremento en la producción de amapola y en el tráfico de heroína en México’, como lo sentenció Botticelli. De las dos causas, conforme a los concienzudos análisis de la ONDCP, se deriva que ’desde 2014 a la fecha, 129 jóvenes mueran todos los días por una sobredosis de heroína’.



En 50 estados por la incidencia de muertes a causa de sobredosis de heroína, pero sobre todo porque las víctimas son blancas. Si fueran negras o latinas, no habría tal. Jamás la Casa Blanca, pese a sus muertos y los miles y miles de México, aceptará la derrota de su política antidrogas. Para exculparse existen los narcos mexicanos y su gobierno corrupto. A ellos la responsabilidad de sus males. https://tagimperionews.tv/desempleo-sigue-registrando-datos-negativos-e-incrementa-la-inseguridad-social/



El mercado de drogas en Estados Unidos está dominado por la heroína y las metanfetaminas. Sus principales consumidores son los blancos.