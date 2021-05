La L12 y el relevo presidencial

La tragedia afecta aspiraciones de Ebrard y Sheinbaum

-Indagatoria pericial extranjera aclarará el mortal accidente

-Revisión en enero de 2020 no descubrió ninguna anomalía



LA tragedia ocurrida en la ciudad de México con el desplome de dos vagones de la Línea 12 del Metro, también conocida como Línea Dorada, además del terrible saldo mortal, lesionados y daños materiales, podría impactar la línea de flotación del proyecto presidencial del canciller mexicano MARCELO EBRARD CASAUBÓN.



En efecto, el secretario de Relaciones Exteriores se perfila como el aspirante más próximo para buscar la candidatura morenista en 2024 y brindar continuidad al gobierno de la Cuarta Transformación.



A pesar de la relativa lejanía del relevo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es una regla no escrita en la política mexicana que, a partir de la elección intermedia, prácticamente inicia el proceso del relevo sexenal presidencial.



Al menos hasta el momento suenan, y fuerte, por cierto, los nombres de MARCELO EBRARD y CLAUDIA SHEINBAUM como las cartas fuertes del Movimiento de Regeneración Nacional, para prolongar la 4T en el siguiente período constitucional en el Palacio Nacional.



Justo cuando EBRARD acumula puntos a su favor por sus gestiones internacionales asociadas a la vacuna contra el Covid-19 y los reflectores se centraban en su persona como probable relevo del tabasqueño se presenta el colapso de la Línea Bicentenario, obra anunciada en 2006 luego de su toma de protesta como Jefe de Gobierno del Distrito Federal.



En 2007, por medio de una encuesta ciudadana, se decidió que la ruta de la L12 sería Tláhuac-Mixcoac y, un año después, se dio el banderazo de salida para la construcción de la millonaria obra de transporte colectivo.



Con el tiempo en contra por el término de su cargo como Jefe de Gobierno y no al 100 por ciento terminados los trabajos, en 2012 MARCELO EBRARD inauguró oficialmente la Línea 12 del Metro.



Sin embargo, el desgaste prematuro de rieles y llantas generó una situación de riesgo lo que obligó en 2014 al nuevo jefe de Gobierno del D.F., MIGUEL ÁNGEL MANCERA, a suspender el servicio en once estaciones en tramo elevado y superficial, mismas que entraron nuevamente en operación en noviembre de 2015, luego de las correcciones necesarias.



Al margen de responsabilidades o la comisión de probables delitos, lo cierto es que la batalla mediática generada por el colapso de la L12 coloca en escenarios futuristas nada agradables a la jefa de gobierno de la ciudad de México CLAUDIA SHEINBAUM y al secretario de Relaciones Exteriores MARCELO EBRARD. Ambos, por cierto, son bien vistos por el Jefe del Ejecutivo Federal para efectos de dar continuidad a la Cuarta Transformación.



A reserva de las investigaciones que realicen peritos en la materia, la directora del Metro, FLORENCIA SERRANÍA, asegura que durante la labor de revisión realizada en enero del año pasado no se encontró ninguna anomalía que representara peligro para el seguro funcionamiento de la Línea Bicentenario.



Por azares del destino, la importante y costosa obra en el ex DF se inició en la administración de MARCELO EBRARD y colapsa en la jefatura de gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM. En el período intermedio presidido por MIGUEL ÁNGEL MANCERA, la oportuna detección de fallas en rieles y llantas evitó una probable primera tragedia.



Muy seguramente la indagatoria pericial habrá de influir en la decisión que se tome en Palacio Nacional para el proceso eleccionario de 2024.



DESDE EL BALCÓN:

II.-La doctora LUCERO GONZÁLEZ MENDOZA, candidata de Morena a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, fue coordinadora de los programas sociales de bienestar en esa comunidad durante dos años e incrementó el padrón de beneficiados de 4 mil 310 a 12 mil 500, lo que avala su trabajo y capacidad de gestión.



III.-Hoy miércoles a alrededor de las 11 A.M. vence el plazo de 48 horas otorgado por la Cámara de Diputados al Congreso Local para designar el gobernador sustituto, luego de que se le retirara la inmunidad procesal penal al licenciado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Ayer por la mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el desafuero del ahora exmandatario.

Tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si da entrada o no a la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas.

Será interesante conocer si GARCÍA CABEZA DE VACA se enlaza mañana jueves vía virtual como mandatario estatal con la Secretaria de Educación Pública DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, para definir los protocolos y lineamientos para el regreso a las aulas.

Mientras tanto, rondan en la esquina noreste del país los fantasmas de la orden de presentación, orden de aprehensión y desaparición de poderes locales.



