La larga espera de los resultados Covid

Tortuoso resulta acudir a los módulos Covid de la capital.

Primero. La cita es a las diez de la mañana.

En ayunas deben ir quiénes presente síntomas relacionadas con este padecimiento, y enviado por su médico de confianza, acude a tomarse la prueba para, una vez teniendo el resultado, pueda recibir tratamiento.

Pero no saben qué les espera.

Después de que el personal de salud municipal le toma los datos, deben buscar donde esperar largas dos horas para que los químicos inicien su trabajo.

Es decir, a las doce del día es cuando, uno a uno, les toman la muestra; dos horas después de que les pidieran sus datos y expresaran la sintomatología que presenta cada persona.

Para quien ya padece molestias tiene que soportarlas, porque alguien estableció esos horarios tan burocráticos. Tan inhumanos.

Hoy es jueves 9 de junio, y para quienes fueron a realizarse la prueba el día viernes de la semana pasada aún siguen en espera de los resultados, pese a que les dijeron que en tres días se los mandarían por redes sociales, y la persona no saben si cuando les llegue estará en condiciones de recibir tratamiento ambulatorio o tendrán que internarse en algún hospital.

¿Cuál es el problema? que cada día que pasa las molestias se agudizan porque el coronavirus avanza inexorablemente en el cuerpo del infectado.

Ya han pasado siete días y las personas seguramente son vistas por alguien de este equipo como números o estadísticas, no como entes de carne, hueso, sentimientos y emociones, que sufren y saben que su vida cada día que pasa está más en riesgo.

Y es que para recibir tratamiento, los médicos consultados piden el resultado de la prueba Covid. Deben saber si están infectados o no para poder administrar medicamentos.

Pero alguien pasa por alto la urgencia de entregar resultados, no le importa que estamos en crisis por esta enfermedad y cada día que pasa puede significar la muerte para los enfermos.

Pese a la buena disposición del gobernador y del presidente municipal de Chilpancingo de ofrecer esas pruebas gratuitas para la gente de la capital, que llevaría a tener un diagnóstico oportuno y la atención expedita, esto no es así porque alguien le miente al gobernador y al presidente municipal, y también le falla a quienes han confiado en ellos al acudir a realizarse la famosa prueba Covid.

Hoy una de esas personas llamó al laboratorio Covid de la UAGro para preguntar por su resultado.

Le contestaron que no sabían de esas pruebas y que de eso se hace cargo la Secretaría de Salud estatal.

¿Será cierto esto?

¿En qué cajón de escritorio estarán esos resultados?

Digo: si es que de verdad las están haciendo.

Sin duda, el doctor Carlos de la Peña debe llamar a cuentas a esos funcionarios negligentes.