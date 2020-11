La larga noche estadounidense y mundial

Respetados amigos lectores, es muy probable que cuando lean estas líneas seguramente ya se habrá definido quien es el triunfador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos e inclusive la nueva composición de la Cámara de Representantes y del Senado de esa nación.







Por razones de cierre de nuestra edición, nos vemos en la necesidad también de concluir, por ahora esta entrega, en los momentos en que el demócrata Joe Biden lleva una ventaja de 192 votos electorales contra 108 del presidente magnate Donald Trump, otros medios indican que ventaja del demócrata es de 205 a 112, aunque algunas tendencias apuntan a una mejoría en la votación para el republicano. Se necesitan 271 votos electorales para convertirse en el XLVI presidente de la gran potencia.







Desde muy temprana hora de este martes crucial en la vida de la sociedad estadounidense, el magnate presidente Donald Trump, empezó a blofear en cuanto a su triunfo en las urnas para un segundo mandato y dar por hecho que le ganaría en las urnas al demócrata expresidente Joe Biden, no sólo eso, presumió que el voto latino y el afro estadounidense le favorecerán.







Es de recordarse, que hace cuatro años, lo impensable y lo inaudito se cumplió, esos segmentos de la población con su voto llevaron al magnate al Salón Oval de la Casa Blanca. Si esos sucedió en la anterior elección ¿por qué caray no se puede repetir el mismo fenómeno a pesar de la incongruencia que representa?







Entre sus dichos en la jornada del día 3, el primer martes de noviembre cómo ocurre cada cuatro años, el Donald, en una especie de ordenamiento, lanzó el siguiente reto: ’Ganar fácil, perder, no. Para mí no’.







Se afirma que de acuerdo a las invariables del pueblo estadounidense, mismo que también es tachado de inocente, cree en esas bravatas, se subyuga con las mismas, de eso sabe mucho y se aprovecha el huésped de la Casa Blanca.







También es cierto que muchos se dejaron llevar, entre ellos no pocos profesionales del periodismo, con la cantada victoria de Trump. En su alarde en la tarde ya hacía saber que había derrotado a su rival demócrata Joe Biden. Sin embargo la inteligencia estadounidense confía en el triunfo de Biden, el triunfo del cambio.







Es más, también desde muy temprano exigía que los resultados de la elección presidencial se dieran a conocer el mismo martes de la jornada comicial, ’el pueblo estadounidense tiene derecho a saber esta misma noche quien ganó en las elecciones presidenciales’, repetía y repetía, casi ordenaba.







Por ello dejamos anotado, desde la anterior entrega, la cuando menos rara por complicada democracia de Estados Unidos, aquí los votos se emiten desde la pretemporada, antes del martes electoral, corregimos, ya más de 100 millones de estadounidenses habían emitidos sus votos, entre ellos los dos candidatos.







La ventaja, repetimos, al cierre de esta entrega, en favor de Biden aunque dice mucho aún no es definitiva, por las tendencias que aún existen en apoyo a Trump. Nadie, a estas horas de concluir las presentes líneas, puede adelantar nada, exacto, como el título del artículo, nos espera UNA LARGA NOCHE ESTADOUNIDENSE Y MUNDIAL.







