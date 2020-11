¿La lepra provoca que se caiga la piel? Esto dice Salud

La enfermedad de la lepra, que afecta la piel y el sistema nervioso, no provoca que se caiga la piel o pedazos del cuerpo, afirmó Fátima Luna, directora del Programa Nacional de Microbacteriosis de la Secretaría de Salud.



’La lepra no hace que se te caiga la piel, ni los pedazos de brazos, ni un dedo’.



La directora afirmó que es falsa la creencia de que la lepra provoque que se caiga la piel o pedazos de cuerpo, ya que estas situaciones tienen que ver más con cuestiones escénicas para darle ’un tono álgido a las películas’.



En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la Dra. Luna indicó que la lepra, junto con la tuberculosis han sido enfermedades olvidadas, pues existen médicos que creen que ya no existe.



La directora también comentó que el tratamiento para la lepra, así como su diagnóstico y seguimiento es gratuito en México.



¿Cómo se contagia y se trata la lepra?

Fátima Luna explicó que la lepra es una enfermedad infecto-contagiosa que se transmite de persona a persona y consiste en una bacteria con múltiples bacilos, por eso es difícil el tratamiento que implica la combinación de varios medicamentos, los cuales no son de acceso fácil.



Los medicamentos se reciben como donación por parte de la Organización Panamericana de la Salud.



’Se transmite por gotitas de saliva que se expulsa, influyen factores genéticos que tienen que ver con el tipo de respuesta del organismo ante la bacteria, el número de bacilos puedan tener periodos de incubación muy largos, el hecho de que no todos los antibióticos puedan penetrar fácilmente hacen difícil el diagnóstico, a lo que se añade que creemos que no hay’.



La doctora Luna afirmo que el periodo de incubación es desde 9 meses a un año, pero los síntomas y signos, en promedio van de 5 años, pero puede ir hasta 20 años.



¿Cuáles son los sintómas de la lepra?

La lepra produce lesiones en la piel y que afecta a los nervios periféricos responsables de la sensibilidad; es decir, el tacto y la sensación de dolor.



Además, la lepra produce manchas o pedazos de piel con disminución de la coloración; esta mancha puede ser blanca rojiza o cobriza, y particularmente esas manchas no tienen folículos pilosos (vello) y no sudan.



El diagnóstico requiere un interrogatorio y en estudios histopatológicos que permiten verificar a la bacteria, además de estudio de contactos, es decir donde estuvo el paciente y con quien se relacionó.



La lepra tiene hasta tres niveles de avance:



Indeterminado

Lepromatoso

Tuberculoide

En grados avanzados, la lepra puede provocar grados de discapacidad, ya que es capaz de dañar tanto los nervios periféricos y provocar deformidades en manos y pies, así como alteraciones en la agudeza visual.



¿En qué estados del país se registran más casos?

Sinaloa

Michoacán

Jalisco

Colima

Oaxaca

Veracruz

Nuevo León

Con especial presencia en 18 municipios con prevalencia de más de 1 caso por cada 100 mil habitantes, donde se combina tendencia genética, riesgo por la zona endémica y que la gente no acude al médico.



De 1989 a 2020, México ha registrado una disminución del 97.6 por ciento de casos de lepra a raíz de que inició la administración de fármacos combinados.



América es la segunda región del mundo después de Asia con más casos de lepra, principalmente porque se concentra en Brasil, aunque en 2019 también se vieron afectados países como Venezuela, Paraguay y Cuba. Nuestro país en ese año tuvo 182 casos nuevos.