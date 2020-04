La Ley de Amnistía es un acto de humanidad y justicia, dice Félix Salgado

El Senado de la República aprobó la ley y la remitió al Ejecutivo para su promulgación



Ciudad de México, 20 de abril de 2020. El Senado de la República aprobó sin modificaciones la Ley de Amnistía y la remitió al Ejecutivo para su promulgación; el senador Félix Salgado Macedonio afirmó que se trata de un acto de humanidad, justicia y respeto a los derechos humanos.





Por la mañana, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda sesionaron de manera extraordinaria para analizar y votar el proyecto.





El senador guerrerense Félix Salgado Macedonio respaldó la propuesta que fue remitida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.





En su intervención, el legislador de Morena afirmó que la amnistía es un acto humanitario ante la pandemia por coronavirus covid-19 que se vive a nivel mundial, además de "un acto de justicia" para los inocentes que se encuentran tras las rejas.





Explicó que el objetivo es despresurizar los centros penitenciarios del país y garantizar el derecho a la proteccion de la salud de las personas que hoy se encuentran recluidas por delitos menores, debido a su situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, o por su condición de exclusión y discriminación.





"Esta Ley de Amnistía va enfocada en salvar las vidas de quienes están en prisión, algunos de manera injusta, por delitos iventados, que fueron reprimidos o perseguidos por los gobiernos anteriores", expuso.





Salgado Macedonio señaló que ya existen dos antecedentes de leyes de amnistía decretadas por el Congreso de la Unión, la de 1978 que permitió la libertad de quienes fueron perseguidos y encarcelados durante la Guerra Sucia por su activismo político y la de 1994, con motivo del movimiento zapatista en Chiapas.





El senador de Morena explicó que la nueva Ley de Amnistía "pretende adoptar un enfoque de reinserción, más que punitivo".





Aseveró que la propuesta remitida por el presidente López Obrador deja de manifiesto que se trata de un gobierno "sensible, humano, que quiere que los infractores de la ley se reinserten en los sectores de la sociedad".





Aseveró que "muchos de los que están presos, casi todos, son gente que proviene de la pobreza extrema, campesinos, indígenas o gente inocente" que fueron utilizados como chivos expiatorios por los gobiernos anteriores para culparlos de grandes crímenes.





"Armaban aparatos, hasta con televisoras hacían teleseries, ya con cámaras plantadas cuando iban a hacer las detenciones de los grandes criminales y resulta que esos no eran, que eran inocentes; hay muchos casos de esos en Guerrero y en el país, hay mucha gente con 10, 12, 15 años en prisión y no les han dictado sentencia y eso es absurdo, eso es injusto", reprochó el legislador guerrerense.





Señaló que, "curiosa y paradójicamente", los senadores de oposición no acudieron a la reunión de las Comisiones Unidas para dictaminar el proyecto.





"Ellos, los que se oponen, los del ayer, que no vinieron, que no están aquí, esos son los culpables, los que llevaron a prisión a tanto inocente y a tanta gente llevaron a la tumba... ¡hipócritas!", sentenció.





El dictamen con proyecto de decreto fue aprobado en comisiones por unanimidad y turnado al Pleno.





Después de un debate que se extendió por varias horas, el Pleno aprobó sin modificaciones, en lo general y lo particular, la Ley de Aministía y la envió al Ejecutivo para su promulgación.