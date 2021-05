LA LÍNEA 12: EL PASADO DE LA 4T

El 22 de julio de 2009, Mario Delgado, actual coordinador nacional de Morena y entonces Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, recibió un mensaje de Alfredo Rodríguez, director comercial de Alsthom, uno de los consorcios que ejecutaba la Línea 12.



"Hacemos la observación que los trenes descritos en la especificación adjunta a su correo, son más cortos (140 metros de largo, versus la dimensión de los andenes de las estaciones de 150 metros de largo) (...) estos trenes no empatan con el proyecto de Obra Civil de la obra de infraestructura de la Línea 12 actualmente en construcción", le comentaron al entonces perredista.



No importaron las advertencias: el 17 de diciembre de 2009, Delgado autorizó mil 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea.



No solo eso, el contrato de la empresa española CAF dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total seria de 420 millones de dólares. Esa empresa terminará su contrato hasta el 2025 en esa línea del Metro, aún se mantiene.

La Línea 12 presupuestó 17 mil millones de pesos y acabó costando 47 mil millones de pesos. Fue inaugurada el 30 de octubre de 2012. Un mes después fue suspendido por fallas eléctricas.



El siguiente jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tuvo que cerrar 11 de 20 estaciones ante las irregularidades físicas. Fue cerrada el 14 de marzo de 2014.



"Yo estoy muy tranquilo y orgulloso de esa línea", dijo Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores, el 11 de marzo de 2014 una visita que tuvo en Culiacán, Sinaloa.



Ebrard aseguró ese día que la línea 12 fue certificada por uno de los consorcios internacionales más importantes, además que había sido una de las más auditadas y vigiladas del Sistema de Transporte Colectivo.



Iniciaron las investigaciones en enero del 2015, luego de una comparecencia Ebrard huyo a Francia en mayo. Nadie lo requirió legalmente y él no regresó,



Marcelo Ebrard fue rescatado por Andrés Manuel López Obrador para coordinar algunas secciones de Morena. Mario Delgado fue enviado a coordinar la campaña de Delfina Gómez, actual Secretaria de Educación federal, quien en 2017 buscaba la Gubernatura del Estado de México.



Ya no pudieron ser acusados de nada porque el delito había prescrito. Los delitos que no enfrentaron en proceso fueron peculado, pagos indebidos, uso indebido de ejercicio público, uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido de funciones.



¿Y la Línea 12? Un total de 11 mil fallas en toda la ruta contabilizadas desde su inauguración hasta 2013... Más las que se fueron acumulando.



Todavía hubo una llamada de alerta de Ciberpapeleria Azul, un negocio de la zona, que el pasado 12 de octubre de 2020, avisó que las estructuras del metro a la altura de San Lorenzo Tezonco se estaban desnivelado. Habían denuncias ciudadanas desde 2018.

A las 20:30 horas de este lunes, se desplomó la estructura del metro Olivos de la Línea 12 Dorada, cayeron vagones del sistema colectivo entre la estación Tezonco y Olivos sobre Avenida Tláhuac. El reporte preliminar es de 23 personas muertas.



"Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias.



Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario, escribió esta noche Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter.



Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el año pasado se le dio mantenimiento a ese lugar.

