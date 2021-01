La lista de los 14 del PRI

PARA ALGUNOS, SON MÁS DE LO MISMO, para el PRI, son los que garantizan el triunfo en los 14 distritos electorales que les toca encabezar en alianza con el PRD, en la elección de junio próximo. Y es que la elección que viene será altamente competitiva, de ahí que el PRI, al igual que todos los partidos políticos, incluyendo los que por primera vez van a competir, van a enviar a sus mejores cuadros, a sus mejores aspirantes, o lo que es lo mismo, a los que ganan elecciones o los que tienen todo para hacerlo.



Eso explica, en el caso del PRI, el que vayan como candidatos cuadros como Héctor Vicario Castrejón, Ricardo Astudillo Calvo, Rafael Navarrete Quezada o Jesús Parra García, entre otros, en donde no sólo se conjuga la experiencia legislativa, sino también el ímpetu y la juventud, así como el trabajo el trabajo en la función pública estatal y municipal, de tal forma que hay un total equilibrio en la propuesta priísta.



¿Acaso no hay otros?, preguntan también, y sin duda que sí. Sí hay otros cuadros con capacidad y preparación política en el PRI como en el resto de los partidos políticos, sin embargo se entiende que los tiempos son altamente competitivos y en consecuencia quienes deben ir como candidatos no solo deben ser los mejores, sino los que garantizan ganar la elección.



Por eso es que se entiende los que van en los 14 distritos por el PRI, mientras que los otros 14 los encabezará el PRD, como parte del acuerdo de la alianza que mantienen ambos partidos rumbo a la elección del primer domingo de junio próximo. Hoy como nunca el objetivo es ganar, pues no solo está en juego la gubernatura del estado, sino también el Congreso local y los ayuntamientos municipales.



Así es, diría el Maestro. Por el distrito 23 con sede en Huitzuco el candidato a diputado local será Héctor Vicario Castrejón, quien ya ha ocupado el cargo en otras ocasiones y la presidencia del Congreso del estado, y además, ha sido senador de la República y diputado federal. Es decir es un hombre con gran experiencia legislativa, por lo que incluso desde ahora se le considera como el futuro coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, por principio de cuentas.



Hay que decirlo. La Legislatura próxima será prácticamente un campo de batalla, razón por la cual en el caso del PRI ya dio señales de que enviará a sus mejores cuadros, con experiencia legislativa y capacidad de debate. Por eso va Vicario como candidato a diputado, y para que no quede duda de que puede y es garantía de triunfo, va por un distrito, es decir, para ganar en las urnas, con el voto directo de los guerrerenses.



Ricardo Astudillo Calvo, va por el distrito local 7. Representa a la nueva generación de políticos. Joven y preparado académicamente, pero también en cuestiones electorales. En el PRI hay muchos como él, pero dado la alianza con el PRD, las candidaturas se reducen. Por su apellido, y la familia a la que pertenece, bien puede ir al Congreso del estado por la vía plurinominal como cuota de los jóvenes. Sin embargo, decidió ir al ruedo, en primera, para demostrar de qué está hecho, y el trabajo político realizado en Acapulco, y en segunda, para que quede claro que en el PRI no hay favoritismo. Los votos legitiman, y él sin duda lo sabe. Y es que del resultado de la elección depende su futuro político.



El todavía alcalde Jesús Parra García, va por el distrito 25 con sede en Chilapa, municipio al que gobierna en su segundo periodo, como consecuencia del trabajo que ahí lleva a cabo. Como muchos otros, también forma parte de la nueva generación de políticos priístas que se han formado en la talacha, en el trabajo diario. Las encuestas señalan que no tiene ningún problema para ganar la diputación, y más si va en alianza con el PRD. Hombre sencillo, amable y trabajador, sabe que sólo los resultados cuentan. Y así lo confirman los chilapenses.



En el distrito 16, con sede en Ometepec, de donde es originario, va Rafael Navarrete Quezada, actual secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del estado. Además de experiencia en la administración pública estatal y federal, por la que incluso ha sido reconocido a nivel nacional, tiene un amplio arraigo en la región de la Costa Chica, en la que desde hace muchos años tiene un trabajo político envidiable, de ahí que tenga el reconocimiento de la gente. Es hijo de otro político, muy querido en esa región, Mario Navarrete.



En la lista de aspirantes a diputados locales también se encuentra César Armenta Adame por el distrito 2 que tiene como sede Chilpancingo. Joven como los anteriores, es un ejemplo de tesón, compromiso y trabajo. No sólo tiene a su favor un mayor trabajo político entre los capitalinos, sino que también las circunstancias son otras, pues ya no aparecerá en la boleta electoral el hoy presidente de la República quien hace tres años hizo ganar a quienes ni siquiera hicieron campaña. Los tiempos de Dios son perfectos, dice, seguro de lo que viene.



Otros de los aspirantes son Gabriela Bernal Reséndiz, secretaria general del comité directivo estatal del PRI, por el distrito 8 con sede en Acapulco; Rosaura Rodríguez Carrillo, actual regidora del Ayuntamiento de Acapulco, va por el que tiene como sede del distrito 9; Olaguer Hernández Flores, actual diputado, y quien busca repetir en el mismo cargo y distrito, el 19 con sede en Eduardo Neri; Adolfo Torales Catalán, alcalde de Arcelia, y quien va por el distrito 18. Flor Añorve va por el distrito 21 con sede en Taxco; Rosalinda Mata Salcedo, se enfila por el distrito 27 con sede en Tlapa. María Edilma Galeana Mellín va por el distrito 4; Rosalía Benito Vargas, por el 15, y Graciela González Carlini por el 11.



